LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Yankov favorito in casa, Bormolini deve contenere Prommegger

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom gigante parallelo di Bansko, ottava tappa del Campionato del Mondo di snowboard. Italia per incrementare il bottino di otto vittorie stagionali. Sotto la lente d’ingrandimento Maurizio Bormolini, chiamato a confermarsi leader della classifica di specialità. Semaforo verde alle 11.30!

Il ritrovato successo di Aaron March a Bad Gastein con conseguente ottava vittoria azzurra in stagione lancia sempre più una formazione azzurra lanciata come non mai in questa prima parte di Coppa del Mondo. Tappa di grande rilevanza per il nostro Maurizio Bormolini, leader della classifica di specialità e chiamato a una prova solida per continuare a guardare tutti dall’alto. Diramata la lista dei convocati scelti da Cesare Pisoni: Aaron March, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriele Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava.

Dall’Austria alla Bulgaria, la Coppa del Mondo di snowboard mette in vetrina un altro prestigioso appuntamento, a Bansko. Incastonata tra le montagne bulgare, la località di Bansko ha guadagnato velocemente posizioni nell’universo degli sport invernali. Ci troviamo nel sud della Bulgaria, una pista tecnica e complicata che sarà un ottimo banco di prova per tutta la compagine azzurra.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del PGS di Bansko, ottava tappa della Coppa del Mondo di snowboard. La fase finale comincerà alle 11.30. Rimanete informati grazie ai nostri continui aggiornamenti heat per heat.