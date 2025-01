LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri in campo nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona alba e mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo di doppio misto tra Sara Errani e Andrea Vavassori e Destanee Aiava e Omar Jasika. La coppia azzurra entra nel torneo da testa di serie numero 1.

I fatti sono quelli già noti per i due tricolori: dopo Wimbledon, Olimpiadi e US Open (questi ultimi vinti), hanno deciso di giocare in misto per tutta l’annata 2025, già a partire dalla scorsa United Cup, per quegli eventi che prevedono anche il tabellone di misto (normalmente i soli Slam). Inevitabile, e piacevole, vederli guardare il tabellone dall’alto in basso.

Come primi avversari i due si trovano di fronte due wild card australiane, Destanee Aiava e Omar Jasika. La prima, in singolare, ha fatto parlare di sé sia per i risultati (secondo turno) che per aver sfoderato una lunga serie di vestiti vintage indossati nel passato dalle più forti (Sharapova, Ivanovic, Wozniacki). Il secondo, invece, si è fermato subito cedendo al francese Hugo Gaston in quattro set.

Il tabellone di misto prevede cinque turni per arrivare in finale, contro i sei dei doppi maschile e femminile e dei sette dei tornei di singolare. Tra gli accoppiamenti più particolari quello Routliffe/Venus-Ostapenko/Salisbury, esattamente dall’altra parte del tabellone. Quanto al match di cui ci occupiamo, la coppia vincitrice andrà a giocare con il duo britannico formato da Olivia Nicholls e Henry Patten.

Il match tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Destanee Aiava/Omar Jasika si giocherà come quarto e ultimo sul Court 6 dall’1:00 dopo Mladenovic/Zhang-Stearns/Stefani (doppoio donne), Dart/Parry-Chan/L. Kichenok (doppio donne) e Salisbury/Skpuski-Goransson/Verbeek (doppio uomini), con quest’ultimo confronto che inizia non prima delle 4:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!