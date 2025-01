LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Goggia ci prova, Brignone sfida il suo tabù

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist della discesa femminile di Cortina d’Ampezzo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa libera femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 54 atlete da 14 Paesi.

In casa Italia saranno ben dieci le azzurre al via nella gara odierna: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

Proprio Sofia Goggia ha fatto segnare ieri il miglior tempo nell’ultima prova cronometrata, con distacchi importanti sulle più immediate inseguitrici: Federica Brignone seconda a 0″68, l’elvetica Lara Gut-Behrami terza a 0″69, la statunitense Breezy Johnson e la canadese Valerie Grenier quarte a 0″82.

La discesa libera femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, prenderà il via alle ore 11.00: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.30.