LIVE Musetti-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: si gioca nella prima mattinata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GIRON DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.00

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, partita valevole per il terzo turno degli Australian Open 2025. Partita ostica per il tennista azzurro che affronterà un giocatore dal tennis esplosivo come l’americano.

Musetti potrebbe avere le armi per disinnescare Shelton, come già mostrato nei due precedenti. Non a caso l’italiano si è imposto in entrambi i confronti diretti vincendo sia nel 2023 al Queen’s (6-4, 4-6, 6-4) che lo scorso anno a Miami (6-4, 7-6). Una chiave dell’incontro saranno le variazioni dell’azzurro che dovrà essere bravo a cogliere le poche occasioni che arriveranno in risposta.

In questo torneo Musetti non è stato graziato dal sorteggio che l’ha opposto prima a Matteo Arnaldi (7-6, 4-6, 7-6, 6-3) e poi a Denis Shapovalov (7-6, 7-6, 6-2). Anche Shelton ha disputato un derby al primo turno contro Brandon Nakashima, sconfitto per 7-6, 7-5, 7-5, e poi ha superato in quattro set il veterano spagnolo Pablo Carreno Busta (6-3, 6-3, 6-7, 6-4).

L’incontro tra l’azzurro e l’americano è il terzo match a partire sulla John Cain Arena ma non inizierà prima delle 7.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Shelton con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!