LIVE Paolini-Svitolina, Australian Open 2025 in DIRETTA: match durissimo contro la rientrante ucraina

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Svitolina, match valevole per il terzo turno del tabellone femminile dell’Australian Open 2025. Primo vero test sul cammino della numero uno d’Italia nel primo torneo major dell’anno. La toscana infatti se la vedrà con l’ucraina ex numero tre del mondo, atleta temibilissima su questi campi e crocevia fondamentale per le possibilità di continuare il percorso a Melbourne.

Jasmine Paolini ha concesso in totale nove games nei due incontri disputati con la qualificata cinese Wei Sijia e la messicana Renata Zarazua. Due impegni abbordabili, superati con relativa facilità e che hanno permesso all’azzurra di approcciare in serenità l’avventura australiana in singolare. I giochi però si fanno decisamente più duri: la finalista del Roland Garros e di Wimbledon va alla caccia del secondo accesso consecutivo tra le migliori sedici nell’Happy Slam.

Elina Svitolina è un’avversaria temibile. L’attuale numero 27 del mondo si è sbarazzata di Sorana Cirstea e Caroline Dolheide nei due turni precedenti, approdando senza patemi ai sedicesimi di finale. In Australia l’ucraina ha a referto due quarti di finale non recentissimi (2018, 2019), ma la superficie su cui ha conseguito i risultati migliori è proprio il cemento. Se in giornata, Svitolina ha poche rivali in grado di contenerla: si preannuncia un incontro decisamente interessante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Paolini-Svitolina, match valevole per il terzo turno del tabellone femminile dell’Australian Open 2025. La sfida avrà inizio sulla Margaret Court Arena dopo la conclusione di Navarro-Jabeur e Fritz-Monfils, ed inaugurerà la sessione serale il cui via è previsto per le 9.00 (ora italiana). Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!