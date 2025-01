LIVE Milano-Perugia, A1 volley femminile in DIRETTA: Egonu e Sylla ricevono le umbre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenute e benvenuti alla diretta live testuale di Milano-Perugia, 19esima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Milano a caccia della terza vittoria consecutiva in 7 giorni: in palio punti preziosi per rinsaldarsi nella zona alta della classifica. Semaforo verde alle 20.30!

Per Perugia si prospetta una gara complicata contro una delle formazioni più attrezzate dell’intero campionato. Le umbre hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque apparizioni. Il successo contro Chieri di domenica scorsa aveva dato ossigeno alle ragazze di Giovi, cadute poi nell’infrasettimanale in casa contro Pinerolo. Trasferta dura ma non impossibile: Milano non ha passeggiato con avversarie sulla falsa riga di Perugia (esempio Cuneo, sabato scorso), lasciando qualche punto di troppo per strada durante il set.

Ghiotta chance per Milano che, con un risultato positivo potrebbe passare definitivamente al terzo posto occupato al momento da Novara, sfruttando la sconfitta di quest’ultima nel derby infrasettimanale contro Cuneo. Più in generale la formazione di Lavarini cerca continuità dopo le buone impressioni raccolte nelle ultime due uscite (entrambe vittoriose) contro Cuneo e Firenze. Per le meneghine un successo potrebbe significare rosicchiare qualche punto a Conegliano e Scandicci, impegnate nel testa-testa nel big match che apre il programma del 19° round di A1.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra Milano e Perugia, scontro valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Si parte alle 20.30!