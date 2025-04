Sport in tv oggi (lunedì 21 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 21 aprile, ci aspetta una Pasquetta da vivere tutta d’un fiato con molti eventi sportivi interessanti anche per i colori azzurri. Focus sulla prestigiosa Maratona di Boston, seconda Major della stagione, mentre sul ghiaccio di Cortina Italia e Norvegia giocheranno la finale maschile per l’oro ai Mondiali Junior di curling, evento valevole anche come test event olimpico.

Il grande spettacolo del Mondiale Motocross fa tappa nel frattempo a Frauenfeld per il Gran Premio di Svizzera, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista in MXGP con Andrea Bonacorsi ed in MX2 con Andrea Adamo, Valerio Lata e Ferruccio Zanchi. Spazio inoltre per la prima tappa del Tour of the Alps, ma anche per i Mondiali di snooker e per l’ultima giornata degli Europei di sollevamento pesi.

Il menù odierno prevede anche quattro partite della Serie A di calcio, oltre alla finale del WTA 500 di Stoccarda tra Aryna Sabalenka e Jelena Ostapenko. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 21 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 21 aprile

11.00 Snooker, Mondiali: primo turno – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.30 Ciclismo, Tour of the Alps: prima tappa – Dalle 13.40 in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2; live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

12.00 Sollevamento pesi, Europei: nona giornata – Diretta streaming su EWF Sport TV

12.30 Calcio, Serie A: Torino-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

13.00 Tennis, WTA Stoccarda: Sabalenka-Ostapenko (finale) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

13.15 Motocross, GP Svizzera: gara-1 MX2 e dalle 14.15 gara-1 MXGP – Diretta streaming su discovery+

15.00 Curling, Mondiali Junior: Italia-Norvegia (finale maschile per l’oro) – Diretta streaming su The Curling Channel

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

15.37 Atletica: Maratona di Boston – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

16.10 Motocross, GP Svizzera: gara-2 MX2 e dalle 17.10 gara-2 MXGP – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e discovery+

18.00 Calcio, Serie A: Genoa-Lazio – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Juventus – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Tottenham-Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Liga: Girona-Betis – Diretta streaming su DAZN