VIDEO Sinner-Zverev 3-0, la sintesi della finale a senso unico degli Australian Open

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in tre set e ha vinto gli Australian Open 2025, riuscendo così a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano ha messo le mani sul terzo Slam in carriera (a settembre aveva fatto festa agli US Open) e ha inflitto al teutonico il terzo ko in un atto conclusivo dei tornei più importanti al mondo, dopo gli US Open 2020 e il Roland Garros 2024.

Il fuoriclasse altoatesino è stato davvero impeccabile e ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, dettando legge da vero numero 1 del mondo contro il numero 2 del ranking ATP. Il 23enne ha chiuso i conti con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3 in due ore e 45 minuti di gioco, portando a casa anche 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,1 milioni di euro). Impressionante il fatto di non avere concesso pallo break in finale e di avere chiuso il proprio cammino perdendo soltanto due set nell’arco delle due settimane.

Nella prima frazione Sinner ha operato il break nell’ottavo gioco, nel secondo parziale è stato magistrale nel tie-break piazzando un’accelerazione sul 4-4, nel terzo set ha strappato il servizio al rivale nel sesto game e si è involato verso la vittoria in maniera autorevole, respingendo le ormai flebili velleità del proprio avversario. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Zverev, finale degli Australian Open 2025.