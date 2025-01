Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli Australian Open? Montepremi da favola per il bis

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2025 e ha così conquistato il terzo Slam della propria carriera: nel giro di un anno ha fatto festa per ben tre volte nei tornei più importanti del mondo, dall’alto di un talento cristallino. Dodici mesi fa aveva rotto il ghiaccio proprio sul cemento di Melbourne, poi a settembre aveva giganteggiato agli US Open e oggi ha saputo confermarsi in terra oceanica al termine di una spettacolare cavalcata inscenata nelle ultime due settimane.

Nei turni precedenti aveva saputo tenere a bada il rognoso Holger Rune superando delle difficoltà fisiche, poi in semifinale aveva gestito l’aggressività dell’insidioso Ben Shelton e oggi ha sconfitto in tre set il temibilissimo tedesco Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo ha dettato legge in maniera perentoria, facendo la differenza in momenti ben precisi di una partita in cui è stato il mattatore assoluto e in cui ha dato sempre la sensazione di avere in mano il pallino del gioco.

Nella prima frazione ha operato il break in maniera chirurgica nell’ottavo gioco, nel secondo parziale è stato impeccabile nel tie-break firmando tre punti consecutivi dal 4-4, nel terzo set ha strappato il servizio al teutonico nel sesto game e si è così involato verso la vittoria, ottenuta con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3 in due ore e 45 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo ha tenuto a bada il numero 2 del ranking ATP, che in semifinale aveva beneficiato del ritiro di Novak Djokovic e che incappa nel terzo ko in un atto conclusivo degli Slam.

Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria agli Australian Open 2025? L’assegno riporta la cifra di 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,105 milioni di euro). Questo è l’importo dagli organizzatori, ma si aggiungeranno tutti gli emolumenti assicurati dagli sponsor.

Sul cemento sembra non esserci storia, Jannik Sinner è decisamente insuperabile e oggi ha portato a casa il secondo Slam consecutivo. Tra l’altro oggi l’assegno era più generoso rispetto a quello di dodici mesi fa, quando l’importo per il successo era pari a 3,15 milioni di dollari australiani. In questa edizione ha perso soltanto due set (uno contro il padrone di casa Schoolkate al secondo turno e l’altro contro Rune agli ottavi) a dimostrazione del dominio totale inscenato nel corso della competizione.

GUADAGNO JANNIK SINNER CON LA VITTORIA AGLI AUSTRALIAN OPEN

3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,105 milioni di euro).