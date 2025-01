Fino a quando Sinner è sicuro di rimanere n.1? Il tassametro delle settimane corre…

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open di tennis: l’azzurro, è in testa al ranking ATP da lunedì 10 giugno 2024 ed oggi completa la 33ma settimana in vetta alla classifica mondiale, ma il dato è destinato a crescere ulteriormente.

L’azzurro, infatti, con la vittoria odierna ha mantenuto 3695 punti di margine sul più immediato inseguitore nel ranking ATP, il tedesco Alexander Zverev, il quale si è leggermente avvicinato a Sinner rispetto alla situazione cristallizzata con l’ultimo aggiornamento, del 13 gennaio, quando era a -4195.

Fino a fine marzo Sinner dovrà inoltre difendere 1500 punti, frutto dei successi ottenuti lo scorso anno a Rotterdam (500) e Miami (1000), mentre il tennista teutonico nel perderà 700 tra Los Cabos (100), Indian Wells (200) e Miami (400), potendosi avvicinare all’azzurro di 800 punti.

Fino a fine marzo saranno in palio 4000 punti per il ranking ATP: Zverev non giocherà tutte le settimane, ma al momento il suo programma prevede i tornei di Buenos Aires (250) e Rio de Janeiro (500), poi potrebbe tornare ad Acapulco (500), dove lo scorso anno uscì subito e non difenderà punti.

A seguire il tedesco parteciperà ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami: vincendo tutti i 5 tornei citati Zverev salirebbe a quota 10685, mentre Sinner, nella peggiore delle ipotesi, non totalizzando punti fino alla fine del torneo di Miami scenderebbe a 10330.

Jannik Sinner, dunque, è già aritmeticamente certo di restare numero 1 del mondo fino alla fine del torneo di Indian Wells, prevista domenica 16 marzo: l’azzurro dunque, è già sicuro di portare a 40 il numero delle settimane trascorse in vetta al ranking, ma potrà facilmente prolungare il suo primato.