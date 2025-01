Sinner è già primo nella classifica ATP Race! Fantastico Sonego: è 8°!

Jannik Sinner ha trionfato nuovamente agli Australian Open di tennis, confermando il titolo dello scorso anno, incamerando 2000 punti per il ranking ATP e portandosi ovviamente in testa alla Race to Turin, graduatoria che prende in considerazione i soli risultati dell’anno solare.

L’azzurro, però, è virtualmente già qualificato alle ATP Finals di fine anno, che si disputeranno ancora a Torino: al termine dell’ultimo torneo dell’ATP Tour dell’anno solare è difficile immaginare Sinner fuori dai primi sette della classifica mondiale (che corrisponderà alla Race to Turin).

Nella malcapitata eventualità in cui non dovesse rientrarvi, l’azzurro potrebbe sfruttare la regola che permette al meglio piazzato tra i vincitori dei tornei del Grand Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto di prendere parte alle Finals.

Infatti, qualora vi siano due vincitori Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto, soltanto chi sarà meglio piazzato tra i due avrà diritto a partecipare, mentre l’altro sarà la prima riserva. Qualora i campioni Slam siano tutti tra i primi 7 oppure oltre il 20° posto, allora anche l’ottavo classificato andrà alle Finals.

Inoltre l’Italia può sorridere per l’ottavo posto momentaneo di Lorenzo Sonego, a quota 450, col torinese spintosi fino ai quarti di finale a Melbourne, dopo essere uscito agli ottavi sia ad Hpng Kong che ad Auckland nei primi due tornei dell’anno solare.

RACE ATP AL 26 GENNAIO

1 Jannik Sinner 2000

2 Alexander Zverev 1355

3 Novak Djokovic 850

4 Ben Shelton 800

5 Tommy Paul 500

6 Gael Monfils 475

7 Alex de Minaur 455

8 Lorenzo Sonego 450

9Jiri Lehecka 450

10 Carlos Alcaraz 400

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATP FINALS

1) Lista per la selezione degli otto (8) partecipanti:

a) I primi sette (7) giocatori nella classifica ATP del lunedì successivo all’ultimo torneo ATP Tour dell’anno solare, seguiti da

b) Fino a due (2) vincitori di tornei del Grand Slam dell’anno solare, in ordine di classifica, posizionati tra il numero (8) ed il numero venti (20) nella classifica ATP di quel lunedì, seguiti da

c) Giocatori posizionati dal numero otto (8) in poi nella classifica ATP di quel lunedì.