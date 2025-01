Jannik Sinner, il discorso del vincitore agli Australian Open. E prova a convincere Cahill a rimanere…

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2025, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev in una monumentale finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha travolto il numero 2 del ranking ATP in tre set e ha così difeso il trofeo conquistato dodici mesi fa, mettendo le mani sul terzo Slam della propria carriera (a settembre aveva dettato legge agli US Open). Il 23enne altoatesino si è imposto con lo schiacciante punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3.

Jannik Sinner ha aperto il consueto discorso del vincitore rivolgendosi ad Alexander Zverev: “Hai un team stupendo, sei un giocatore straordinario, continua a credere in te stesso. Tutti sappiamo quanto sei forte: continua a lavorare duro e probabilmente potrai sollevare molto presto una di queste (si riferisce ai trofei dello Slam, n.d.r.)“.

Il numero 1 del mondo si è poi rivolto al suo angolo: “Parlando del mio team cosa posso dire? Abbiamo lavorato tantissimo per essere di nuovo in questa posizione e per condividere questo momento insieme. È bellissimo ottenere questi risultati, ma lo è soprattutto condividerlo con voi“.

Poi ha lanciato un messaggio a Darren Cahill: “Darren, proverò a convincerti (questa dovrebbe essere l’ultima stagione del tecnico, n.d.r.): probabilmente questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore, sono contento di condividere questo trofeo con te. Il fuoriclasse altoatesino ha poi proseguito, sempre parlando al tecnico: “Tutto è iniziato quando ho fatto il cambiamento, ho scelto Simone poi te, il fisioterapista e il preparatore atletico. Sono contento di avervi con me“.

L’azzurro ha espresso anche parole di elogio al torneo: “Spero che continui a essere lo Slam più speciale per me, ci fate sentire a casa e vi prendete cura di noi. Grazie anche a sponsor, raccattapalle e giudici di sedia: apprezziamo il vostro lavoro“. Chiusura con un pensiero per il pubblico: “La parte più importante siete voi. Avete fatto il tifo per me, non dal primo turno ma dalla settimana che precedeva il torneo: ho sentito il vostro amore, ci vediamo l’anno prossimo“.