Judo, Assunta Scutto travolge Gersjes e sale sul podio agli Europei! Prima medaglia azzurra a Podgorica

Assunta Scutto ha impiegato poco più di un minuto per avere la meglio su Amber Gersjes, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria -48 kg ai Campionati Europei 2025 di judo. Il Final Block della giornata inaugurale si è aperto dunque con una bella notizia per l’Italia, che ottiene il primo podio della manifestazione in corso di svolgimento a Podgorica (in Montenegro).

Smaltita la delusione per la sconfitta in semifinale contro la francese Shirine Boukli, l’azzurra ha messo in mostra una superiorità schiacciante nei confronti dell’avversaria olandese nel match con in palio la terza moneta. “Susy” ha imposto sin da subito la legge della più forte, passando in vantaggio di waza-ari e poi costringendo alla resa Gersjes dopo averla immobilizzata a terra.

Per la 23enne napoletana, reduce da tre podi consecutivi ai Mondiali, si tratta della prima medaglia in carriera in una rassegna continentale senior dopo i successi ottenuti in campo europeo a livello giovanile (1 oro e 1 argento da cadetta, 1 bronzo da junior). Nonostante abbia occupato negli ultimi anni anche la vetta della World Ranking List, Scutto non era mai riuscita in passato a raggiungere la top5 agli Europei.

Le emozioni a tinte azzurre non sono ancora finite in questo day-1 a Podgorica, infatti sono attesi sul tatami Odette Giuffrida per la finalissima contro Distria Krasniqi nei -52 kg e Matteo Piras nello spareggio per il bronzo contro il francese Walide Khyar nei -66 kg.