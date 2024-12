Sport in tv oggi (sabato 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 21 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande abbuffata per gli amanti delle discipline invernali con il superG femminile a St. Moritz e la discesa libera maschile in Val Gardena, gli inseguimenti di biathlon ad Annecy-Le Grand Bornand, lo skicross ad Innichen, salto con gli sci e combinata nordica.

Milano e Conegliano si affronteranno nella semifinale del Mondiale per Club di volley femminile, mentre in serata Oleksandr Usyk e Tyson Fury si affronteranno per il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi massimi. Da non perdere la Coppa del Mondo di ciclocross e la consueta abbondanza dei campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano.

Completano il quadro Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri per quanto riguarda il calcio, oltre alle semifinali della Next Gen ATP Finals di tennis. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 21 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 21 dicembre

05.00 GOLF (DP World Tour) – Mauritius Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

08.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, semifinale) – Tianjin Bohai Bank-Dentil Praia Clube (diretta streaming su VBTV, DAZN)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, HS96 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Bakuriani (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Obdach-Winterleiten (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Obdach-Winterleiten, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ramsau, HS96 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Obdach-Winterleiten, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.40 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 PADEL – Premier Padel a Barcellona, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 16.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – World Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Obdach-Winterleiten, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, gara (diretta streaming su Discovery+)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Obdach-Winterleiten, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, semifinale) – Conegliano-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile ad Annecy-Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ramsau, 10 km (diretta streaming su Discovery+)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Hulst (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Vicenza (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating femminile a Varese (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

14.30 BMX (Mondiali) – Park femminile (diretta streaming su Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Palermo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Renate-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Lecco (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Campobasso (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Catania-Ortigia, Pro Recco-Roma, Savona-Onda Forte (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Hulst (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Mainz (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Union Berlino, Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach, Kiel-Augsburg, Stoccarda-St. Pauli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile Engelberg, gara (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.30)

16.00 CALCIO (Premier League) – West Ham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Brentford-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Ipswich-Newcastle (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free dance a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 BMX (Mondiali) – Park maschile (diretta streaming su Discovery+)

17.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Spezia (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Pisa (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Latina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating maschile a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Venezia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Pomezia-Eboli, Vinumitaly Petrarca-Catania (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Friburgo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League) – Crystal Palace-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-Nuoto (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Houston Texans (diretta streaming su DAZN)

19.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Discovery+)

19.00 GOLF – PNC Championship, seconda giornata (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating coppie artistico a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Trieste-Cremona (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Alpo Villafranca-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Verona (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Firenze (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Baltimore Ravens-Pittsburgh-Steelers (diretta streaming su DAZN)

23.00 circa BOXE – Mondiale WBA, WBC, WBO, IBO dei pesi massimi: Oleksandr Usyk vs Tyson Fury (diretta streaming su DAZN)

