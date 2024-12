LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: la rivincita più attesa dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Oleksandr Usyk-Tyson Fury, Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi. Sul ring di Riad (Arabia Saudita) andrà in scena la rivincita più attesa dell’anno: a sette mesi di distanza dal primo atto, i due pugili si fronteggeranno nuovamente per conquistare le cinture iridate della categoria regina. L’universo del pugilato aspettava questo momento dallo scorso 18 maggio, quando l’ucraino sconfisse il britannico ai punti e prese lo scettro più ambito.

Il ribattezzato The Cat rimase Campione del Mondo unico e indiscusso per un mese, poi dovette rendere vacante la cintura IBF, nel frattempo conquistata dal britannico Daniel Dubois. Il rinominato The Gipsy King sogna di battere il rivale che gli ha inflitto l’unica sconfitta della carriera e punta a salire sul trono. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso, avvincente e appassionante: il colosso britannico riuscirà a mettere in difficoltà il rivale con il suo proverbiale jab oppure l’ucraino risulterà più scaltro?

Le dichiarazioni della vigilia sono state roventi come da tradizione, stanotte ci sarà la resa dei conti e soltanto uno dei due potrà passare il Natale più dolce mentre l’altro dovrà leccarsi le ferite. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Oleksandr Usyk-Tyson Fury, Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 23.00 circa. Buon divertimento a tutti.