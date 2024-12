LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: occasione per Auchentaller. Wierer chiamata alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento da Annecy-Le Grand Bornand, secondo “pursuit” della stagione 2024-2025 di Coppa del Mondo di Biathlon che promette scintille ed equilibrio fino all’ultima cartuccia dell’ultima serie di tiro.

Dopo una trepidante sprint, in cui le big non hanno lesinato errori, il pursuit ha ben poche certezze! Justine Braisaz ha sfoderato una prestazione sugli sci notevole, che le è valsa la prima vittoria di stagione. L’unica capace di rimanere nell’orbita della transalpina è stata Franziska Preuss (+0:01).

A poter mischiare le carte, ecco che in 3^ posizione inizierà la gara Annamarja Lampic (+0:14). La slovena, medagliata mondiale nello sci di fondo, potrà provare a prendere vantaggio nelle serie a terra ma soprattutto infliggendo un passo che nella sprint è stato insostenibile per tutte. Le serie in piedi potrebbero non essere un punto di forza per la decorata atleta, ed allora c’è spazio.

Dopo una prestazione da 8 in pagella nella sprint, per Hannah Auchentaller (+0:44) ecco che si presenta una possibilità di forgiarsi di qualcosa di ancor più prezioso. Inutile nascondersi, con lo zero e il passo mostrato ieri l’altoatesina vedrebbe il podio non troppo lontano. Il 3° posto di Lampic dista all’avvio appena 30″, in mezzo ci sono però la veterana ucraina Dzhima (+0:19), Grotian (+0:20), Voigt (+0:23), Zuk (+0:38) e la sempre pericolosa Simon a +0:38.

Prenderanno parte all’inseguimento per l’Italia anche Samuela Comola (+0:58), così come la sorprendente Martina Trabucchi (+1:19). Per Dorothea Wierer (20^ a +1:03) il limite è il cielo, questo lo sappiamo, tuttavia in questa gara l’obiettivo della campionessa mondiale può anche essere una top6. A patto di risolvere i problemi con il tiro in piedi, chissà che Dorothea non possa anche mirare al podio.

Molto attardate le big Elvira Öberg (+1:23) e Lou Jeanmonnot (a +1:27). Non resta che augurarvi un buon divertimento con la DIRETTA LIVE dell’inseguimento da Annecy-Le Grand Bornand, seconda prova “pursuit” della stagione 2024-2025 di Coppa del Mondo di Biathlon. Lo sparo sarà alle 14:45, vi aspettiamo!