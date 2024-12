LIVE Snowboard, PSL Davos 2024 in DIRETTA: si infiamma la lotta per la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom parallelo di Davos, nuovo appuntamento della Coppa del mondo di snowboard 2024/2025. Contingente italiano che vuole continuare a dettare legge dopo la favolosa striscia di podi e vittorie che ha contraddistinto l’avvio di stagione.

Contingente italiano al completo con 13 atleti tra maschile e femminile. Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza cercano punti pesanti in chiave classifica generale di Coppa del Mondo, con lo sloveno Tim Mastnak che difende il pettorale rosso. Ai nastri di partenza delle qualificazioni anche Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Marc Hofer.

Per quel che riguarda la competizione femminile in assenza della ceca Ester Ledecka, che in questo weekend si dedicherà alla velocità dello sci alpino, sarà la nipponica Tsubaki Miki la principale favorita. Azzurre d’assalto con Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava.

Le fasi finali dello slalom parallelo di Davos, tappa valida per la Coppa del mondo 2024/2025, inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!