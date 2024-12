LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: Giacomel e Hofer cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ inseguimento di Annecy-Le Grand Bornand, dopo che la sprint ci ha regalato la prima (e non ultima) vittoria di un fuoriclasse norvegese che è esploso nelle ultime due settimane.

Secondo inseguimento per quanto riguarda la stagione 2024-2025 di Coppa del mondo di biathlon, l’ultimo prima di ritrovarci a Oberhof a inizio gennaio. Si parte con il tandem norvegese composto da Martin Uldal e Johannes Thingnes Bø, che ha perso la sprint di 1″4 con un errore in più del giovane compagno di Nazionale. Anche se questa sfida ha vissuto fin qui un solo confronto diretto, in molti pensano che possa accompagnare il fuoriclasse di Stryn fino a quando deciderà di appendere sci e carabina al chiodo.

Tuttavia, ci apprestiamo a raccontarvi un pursuit veramente incerto, per tutto quello che esula dal piazzamento sul podio del più giovane dei fratelli Bø. In terza posizione scatterà a +0:11 Samuelsson, in formissima sugli sci e a un bersaglio dalla vittoria nella sprint. In quarta c’è Horn, primo dei tedeschi e autore di una prova maiuscola sugli sci giovedì, e con lui il rivale di “Giovannino” per la conquista della Sfera di Cristallo, se esiste, Laegreid (+0:32).

L’Italia è reduce da una sprint molto positiva, che ha visto Tommaso Giacomel e Lukas Hofer chiudere con il 9/10 al tiro e piazzarsi rispettivamente 9° e 11° con distacchi risicati rispetto alla testa della gara. Se la prova sugli sci dell’altoatesino ieri è stata rimarchevole, ha lasciato leggermente a desiderare quella del talento di Imer, che sicuramente avrà il dente avvelenato quest’oggi. La zona podio dista appena 35″ per Tommaso, e deve assolutamente essere attaccata! In pista per i colori azzurri anche Didier Bionaz (36° a +1:35) e Daniele Cappellari (43° a +1:46).

Per trovare il primo beniamino di casa bisogna scendere fino alla settima posizione, dove milita Eric Perrot (+0:42) che scatta praticamente insieme a Jacquelin (0:45) e Fillon Maillet (+0:50). Francia molto deludente nella sprint, vedremo se saprà raddrizzare una tappa iniziata male, quantomeno in campo maschile. Attenzione anche a Sørum (+1:01) e a Christiansen (+1:10), ricordando che partono estremamente attardati due big come Ponsiluoma (2:07) e Strømsheim (+2:00), naufragati nella sprint.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la DIRETTA LIVE del pursuit di Annecy-Le Grand Bornand, che si preannuncia scoppiettante. Lo sparò sarà dato alle 12:30 in punto, non potete mancare: vi aspettiamo!