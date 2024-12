LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Gut favorita, Goggia e Brignone ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Sankt Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

Sono due i superG in programma in terra elvetica sulla pista Corviglia e si comincia con quello di oggi che vede arrivare lanciatissima Sofia Goggia. La bergamasca è rientrata dopo dieci mesi di inattività per il terribile incidente in allenamento che lo scorso 5 febbraio le causò la frattura di tibia e malleolo. Da fuoriclasse è tornata a Beaver Creek e sul ‘Birds of Prey’ ha conquistato un secondo posto in discesa e la vittoria proprio in supergigante.

Sankt Moritz vede Sofia Goggia avere una grande tradizione: tre le vittorie in Coppa del Mondo ottenute su questa pista. La prima è arrivata nel 2019 quando ha battuto Federica Brignone per un solo centesimo in superG, la seconda nel 2022 quando vinse la discesa nonostante le fratture scomposte al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra procuratosi nel superG del giorno prima. Infine il successo in superG dello scorso anno davanti a Cornelia Huetter e Lara Gut-Behrami.

Nel 2021 a vincere è stata invece Federica Brignone in superG: la valdostana non è stata brillantissima per Beaver Creek anche per condizioni di salute non perfette, ma è pronta a tornare tirata a lucido per questo appuntamento. Ci proverà anche Marta Bassino che dovrà limitare i danni nei tratti di scorrimenti, ma c’è soprattutto Lara Gut-Behrami che corre in casa e vuole incamerare punti per la generale. C’è infine Cornelia Huetter che ha vinto in discesa a Beaver Creek: una gara che si presta a diversi scenari. C’è poi il ritorno suggestivo in Coppa del Mondo di Lindsey Vonn a 40 anni: l’americana vuole subito dimostrare di aver ritrovato competitività.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del superG femminile di Sankt Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento!