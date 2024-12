LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: l’atteso derby italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Benetton–Zebre, match valevole per l’ottava giornata della regular season della United Rugby Championship 2024-2025. Dopo quasi un mese torna in scena il campionato transnazionale della palla ovale e lo fa con la sfida più attesa all’interno nei nostri confini, il derby tra le due franchigie italiane, le quali si sfideranno nella prima delle due uscite che si disputeranno nel giro di una settimana.

Il Benetton Treviso di coach Marco Bortolami è 12mo in classifica a quota 14 punti. Non un ruolino di marcia entusiasmante, costellato da diversi alti e bassi che hanno minato l’andamento stagionale dei biancoverdi. La compagine veneta però è reduce dalle ottime uscite in Champions Cup, la massima competizione continentale nella quale i ragazzi di Bortolami sono in lotta per la qualificazione alla fase successiva. Con una vittoria il Benetton può portarsi ai margini della zona playoff.

Le Zebre di coach Massimo Brunello proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai rivali. In Champions Cup gli emiliani sono usciti sconfitti dall’incontro casalingo con il Lione, mentre giornata di URC i bianconeri hanno centrato un successo di misura sugli Ospreys, il secondo della stagione. Con 11 punti messi a segno, la compagine d’istanza a Parma è 15ma in classifica, perciò con un successo netto può portarsi avanti al Benetton in vista del secondo atto del derby previsto sabato prossimo.

