LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: Paris ci riprova, gara imprevedibile sulla Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa della Val Gardena, evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Il secondo appuntamento con le discipline veloci si disputa in Italia, per la precisione sulla storica pista Saslong con una gara che si preannuncia imprevedibile.

Dopo lo straordinario successo di Mattia Casse nel Super G l’Italia cerca la doppietta davanti al proprio pubblico. In Discesa Casse proverà a dimostrare la grande condizione e l’ottima confidenza con questa pista, forte della vittoria di ieri. Proverà ad emularlo Dominik Paris, che cercherà un riscatto dopo il decimo posto in Super G. In gara per l’Italia ci saranno anche Florian Schieder, Christoph Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod e Giovanni Franzoni.

Marco Odermatt è ancora a caccia della prima vittoria sulla Saslong. L’elvetico ieri si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio alle spalle anche di Jared Goldberg. Cercheranno il riscatto anche Cyprien Sarrazin, che riparte dal nono posto di Beaver Creek, e Vincent Kriechmayer. Attenzione però alle possibili sorprese che su questa pista non mancano mai.

La Discesa libera della Val Gardena è prevista per le 11.45, orario in cui partirà Miha Hrobat, primo atleta a scendere dei sessantaquattro previsti. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Discesa della Val Gardena con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!