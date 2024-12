LIVE Conegliano-Milano, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: il derby italiano vale la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Numia Milano. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia, che oggi si trovano di fronte in semifinale. La Numia Milano è arrivata seconda nel girone A, vinto dalle cinesi del Tianjin Bohai Bank, mentre le brasiliane del Gerdau Minas e le egiziane dello Zamalek Sporting Club sono state eliminate. Conegliano, invece, ha vinto il girone girone B precedendo le brasiliane del Dentil Praia Clube. Eliminate le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, campionesse d’Asia.

Ancora loro, Milano contro Conegliano: non è la finale ma solo la semifinale del Mondiale per Club, ma è la terza sfida molto importante nel giro di poco più di sei mesi che vede di fronte lombarde e venete. In campo c’è un numero consistente di campionesse olimpiche, più tante giocatrici di assoluto valore internazionale che fa del derby italiano una delle partite più interessanti in assoluto.

Rispetto alla sfida che ha deciso la Champions League a maggio e ha consegnato ad entrambe le squadre il lasciapassare per il torneo iridato, sono cambiate diverse cose in entrambe le squadre e nella prima parte di questa stagione sono state le milanesi ad avere tanti problemi di formazione con gli infortuni ad Orro e Marinova, oltre che a Pietrini che sta tornando lentamente disponibile. Nei gironi, tripla vittoria per 3-0 per Conegliano, con il Dentil Praia Clube, con le vietnamite del Ninh Binh e con le giapponesi del Nec Kawasaki. Due successi e una sconfitta per Milano che ha battuto 3-0 il Gerdau Minas, 3-0 lo Zamalek SC ed ha perso 0-3 contro le cinesi del Tianjin.

I precedenti parlano chiaramente a favore della formazione veneta che ha vinto le ultime tre sfide: la finale di Champions League e quella di Supercoppa Italiana con il punteggio di 3-2, mentre in campionato Conegliano ha espugnato con un secco 3-0 l’Unipol Forum di Milano davanti a 13 mila persone. Oggi il tifo dei cinesi sarà tutto per Conegliano, visto che nelle file della squadra veneta milita l’idolo di casa Zhu Ting. Queste le possibili formazioni che scenderanno in campo oggi. Per Conegliano: Wolosz in regia, l’opposta Haak, le bande Zhu e Gabi, le centrali Fahr e Chirichella e De Gennaro libero. In casa Milano: Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Danesi e Kurtagic al centro con Fukudome libero.

si parte alle ore 12.30!