LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: sfida Bø-Lægreid, azzurri per un risultato di prestigio

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento maschile da Hochfilzen (AUT), il primo della stagione 2024-2025 di Coppa del Mondo di Biathlon. Tappa austriaca che ieri ci ha consegnato una sprint incerta fino alla fine e da distacchi minimi!

Si parte con Johannes Bø, leader di Coppa dopo la vittoriosa sprint di ieri e Sturla Holm Laegreid alle sue calcagna (+0:04). I due verosimilmente potranno collaborare nel 1° giro, con Fa. Claude e Strømsheim che partono a +0:07. Per il resto, può letteralmente succedere di tutto: prendiamo ad esempio Hofer, che parte 16° a soli +0:59 da Bø, il che vuol dire che da lui a Sørum e Samuelsson (5° e 6°) ci sono appena 29″, visto che il ghepardo norvegese parte a +0:20. Tommaso Giacomel, autore di una sprint da due errori e 11^ piazza, scatterà a +0:43 dalla vetta. Può tranquillamente ambire al podio, visto anche il passo sugli sci mostrato ieri.

Anche Bionaz (+1:12) avrà chance di ritagliarsi un risultato di rilievo, visti i distacchi veramente minimi degli atleti di fronte. Sarà quindi una gara tutta da scoprire, con il norvegese Uldal (7° a +0:21) pronto a legittimare ancor di più il posto nel dream team norge. Della partita anche Wright, Ponsiluoma e chiunque fino a Tarjei Bø, 24° a +1:13. Chi si è però chiamato fuori dopo la sprint è Christiansen (40° a +1:51), il quale farà bene a dare segnali in questa gara o la pena potrebbe essere l’IBU Cup, visto il livello di Team Norway e del 2001 Uldal. Occhio anche a Jacquelin, che partirà con Giacomel e ieri ha impressionato come passo sugli sci (3 errori).

Presente anche Cappellari (53° dopo la sprint) per l’Italia. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale chilometro per chilometro dell’inseguimento maschile di Biathlon da Hochfilzen (AUT), il primo di Coppa del Mondo 2024-2025. Si parte alle 14.45, vi aspettiamo!