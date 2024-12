LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Cortina d’Ampezzo, evento valido per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2024/2025. Dopo il trionfo di Jasmin Coratti a Carezza la spedizione italiana ci riprova ancora sulle nevi di casa.

Seconda tappa di fila in casa per gli azzurri, impegnati nel PGS di Cortina d’Ampezzo per centrare un possibile (ed incredibile) 6 su 6 in stagione. Nell’annata precedente, la tappa di Cortina d’Ampezzo aveva visto due italiani piazzarsi a podio: il secondo posto di Lucia Dalmasso nel femminile e il terzo posto di Roland Fischnaller nel maschile. Chissà che non sia di buon auspicio per gli atleti azzurri.

Dopo la vittoria nel PGS di Carezza di Jasmin Coratti (la prima nel circuito maggiore) l’Italia ha confermato di essere assoluta protagonista in questo avvio di stagione di Snowboard alpino: cinque gare finora tra gigante parallelo e slalom parallelo (10 in totale tra maschile e femminile) e l’Italia ha vinto già cinque volte.

Le fasi finali dello slalom gigante parallelo di Cortina d’Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, inizieranno alle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta batteria per batteria dell’evento. Buon divertimento.