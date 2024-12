LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Wierer cerca una rimonta per sognare in grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile della tappa di Hochfilzen, secondo appuntamento della coppa del mondo di biathlon 2024/2025. Per la prima volta in stagione le atlete si misureranno in questo format, che prevede 10 km e 4 poligoni. Al via di questa prova ci saranno 6 italiane: tutte le atlete azzurre presenti in Austria hanno terminato la sprint tra le prime 60 qualificandosi alla gara odierna.

La prima italiana a partire in questa gara sarà Dorothea Wierer. La veterana italiana ha iniziato molto bene questa stagione in cui ha già ottenuto due top 10. Nella sprint di ieri l’altoatesina ha sognato a lungo la vittoria, che è sfumata nel secondo poligono a causa di due errori. Nonostante i due giri di penalità Wierer ha chiuso al nono posto a 40 secondi da Franziska Preuss, nuova leader della classifica generale. La seconda azzurra a partire sarà Auchentaller con 45″ di ritardo dalla testa. Proveranno ad entrare nei punti Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Martina Trabucchi.

Le prime inseguitrici di Preuss saranno Sophie Chauveau (+0.08″) e Karoline Knotten (+0.10″). Attenzione anche a Lou Jeanmonnot (+0.22″) e a Justine Braisaz-Bouchet (+0.31″): le due francesi hanno limitato i danni nella giornata di ieri e quest’oggi proveranno a ritornare sul podio. È chiamata alla rimonta Elvira Oeberg che scatterà con 1′ 08″ di ritardo dalla tedesca: la svedese cerca una reazione dopo i quattro errori commessi nella sprint.

L’inseguimento femminile di Hochfilzen inizierà alle 12.15 con la partenza di Preuss. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!