LIVE Snowboardcross, Cervinia 2024 in DIRETTA: inizia la stagione di Moioli

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Cervinia, prima tappa di Coppa del Mondo. Sulle nevi italiane inizia la stagione 2024/2025 con una prova che promette scintille dove gli azzurri proveranno a divenire protagonisti. Cinque i rappresentanti italici qualificati alla fase finale dopo le due run eliminatorie.

Al maschile pesa la mancata qualificazione di Omar Visintin, soltanto 52°. Faranno parte della contesa Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi e Tommaso Leoni, quest’ultimo è risultato il più brillante strappando il nono crono complessivo. Francia d’assalto con Aidan Chollet, Julien Thomas, Loan Bozzolo e Guillaume Herpin, tra i migliori sei nelle qualificazioni vinte dall’austriaco Jakob Dusek sul canadese Eliot Grondin.

In campo femminile non stecca Michela Moioli. La bergamasca passa in scioltezza le manche eliminatorie strappando l’ottavo tempo. Promossa anche Lisa Francesia Boirai, mentre non ce l’hanno fatta per pochi centesimi Sofia Belingheri e Marika Savoldelli. Transalpine sugli scudi con Lea Casta prima seguita da Julia Pereira de Sousa. Pronte ad aggredire il podio la britannica Charlotte Bankes e la svizzera Sophie Hediger.

Le fasi ad eliminazione diretta della tappa di snowboardcross di Cervinia inizieranno alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!