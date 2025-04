Sport in tv oggi (venerdì 4 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 4 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis di scena questa settimana. A Bucarest (Romania), Flavio Cobolli va a caccia della semifinale nel torneo ATP250. Lo stesso obiettivo sarà perseguito da Luciano Darderi e da Mattia Bellucci a Marrakech (Marocco).

Inizierà anche il week end della F1 in Giappone, con il tradizione week end a Suzuka, tra i circuiti più iconici e complicati dell’intero calendario. Ferrari va a caccia di rivincite. Assisteremo poi al derby tricolore nell’Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 4 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 4 aprile

04.30 F1, GP Giappone: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 F1, GP Giappone: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Sci alpino, Campionati italiani: gigante maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Sci alpino, Campionati italiani: superG femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Tennis, ATP Bucarest (Romania): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Misolic 3° match e inizio alle ore 10.00 italiane)

10.45 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Villars-Sur-Ollont: batterie sprint – Diretta streaming su Discovery+.

11.35 Ciclismo, Route Adelie De Vitre – Diretta streaming dalle 14.00 su Discovery+.

12.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Villars-Sur-Ollon: sprint – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tennis, ATP Marrakech (Marocco): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Kopriva 2° match e inizio programma alle 13.00 italiane; Bellucci vs Griekspoor 3° match e inizio programma alle 13.00 italiane)

14.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Buenos Aires (Argentina): terza giornata – Diretta streaming sul canale ISSF.

14.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Buenos Aires (Argentina): terza giornata – Diretta streaming sul canale ISSF.

14.15 Golf, Texas Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Tennis, WTA Charleston (USA): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

17.00 Tennis, WTA Bogotà (Colombia): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

17.00 Tennis, ATP Houston (USA): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 Curling, Mondiali 2025: Italia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel

17.00 Curling, Mondiali 2025: Scozia vs Germania – Diretta tv su Discovery+, The Curling Channel.

18.00 Tuffi, Coppa del Mondo a Guadalajara (Messico): seconda giornata – Diretta streaming su worldaquatics.com.

19.00 Calcio femminile, Nation League 2025: Svezia vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Basket, Eurolega 2025: Alba Berlino vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega 2025: Stella Rossa vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Equitazione, Finali Coppa del Mondo: seconda giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Augusta vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa vs Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Vallecano vs Espanyol – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Pallanuoto, Serie A1: Trieste vs Ortigia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1.

22.00 Curling, Mondiali 2025: Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel.

