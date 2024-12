LIVE Trento-Civitanova, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: il derby italiano vale la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Civitanova, seconda semifinale del Mondiale per club di volley 2024. Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si contendono nuovamente una finale prestigiosa dopo la semifinale giocata lo scorso anno in Champions League, dove i dolomitici ebbero la meglio nel doppio confronto. In questo caso però la sfida sarà direttamente da dentro o fuori.

L’Itas Trentino arriva a quest’incontro da primatista del girone B. I due netti successi contro gli iraniani dello Shahdab Yazd (25-12, 25-22, 25-21) e contro gli argentini del Ciudad Voley (25-22, 25-23, 25-16) hanno permesso ai dolomitici di vincere il girone nonostante la sconfitta al tie-break contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (25-19, 21-25, 25-18, 16-25, 12-15).

Più travagliato il cammino di Civitanova, che ha esordito contro il Foolad Sirjan Iranian, sorpresa del torneo. Contro i forti iraniani la formazione italiana si è arresa al tie-break dopo cinque set estremamente combattuti (21-25, 25-14, 26-24, 23-25, 14-16). Non si è fatta attendere la reazione della squadra allenata da Giampaolo Medei, che ha prima sconfitto i brasiliani del Praia Club (25-18, 25-19, 28-26) e poi ha regolato l’Al Ahly (25-21, 24-26, 25-16, 25-17) per conquistare l’accesso in semifinale.

L’ultimo incontro di Superlega giocato da questi due club (valevole per la decima giornata) ha visto proprio lo scontro diretto nelle Marche. Ad imporsi sono stati i padroni di casa della Lube che hanno battuto gli avversari in quattro set (25-23, 18-25, 25-22, 25-23). Nonostante ciò al momento Trento è avanti in campionato con 27 punti contro i 23 di Civitanova; entrambe sono alle spalle di Perugia che guida la classifica con 30 punti.

Il derby italiano tra Itas Trentino e Lube Cucine Civitanova è previsto per le ore 21.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Civitanova, seconda semifinale del Mondiale per club di volley con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!