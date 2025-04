Sport in tv oggi (sabato 5 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 5 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1: spazio alle qualifiche del GP del Giappone, che definiranno la griglia di partenza per la gara di domani. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con le semifinali dei tornei di Bucarest e Marrakech con Flavio Cobolli e Luciano Darderi in campo. Gli amanti del grande ciclismo si scalderanno con il GP Miguel Indurain in vista del Giro delle Fiandre in programma domani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 5 aprile

02.00 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 CURLING (Mondiali) – Ventesima giornata: Cina-Scozia, Norvegia-Svezia, Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud (diretta streaming su The Curling Channel)

04.30 F1 – GP Giappone, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro femminile 3 m a Guadalajara (diretta streaming su World Aquatics Tv)

08.00 F1 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.00)

08.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale a Sòfia, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Singapore, gara femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 RUGBY A 7 – World Series maschile/femminile a Singapore (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

08.05 RUGBY (Super Rugby) – Blues-Hurricanes (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro maschile 10 m a Guadalajara (diretta streaming su World Aquatics Tv)

09.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Villars (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.00)

11.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – Piattaforma femminile 10 m a Guadalajara (diretta streaming su World Aquatics Tv)

12.00 CICLISMO – Volta NXT Classic (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS – ATP 250 Bucarest, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 14.00; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Dzumhur (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00)

12.10 CICLISMO – GP Miguel Indurain (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 15.30)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS – ATP 250 Marrakech, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Carballes Baena (ore 14.00)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – Tour Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 VELA – Trofeo Princesa Sofia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (Serie A1) – Viadana-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.30 RUGBY (Serie A1) – Fiamme Oro-Petrarca Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Trento (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Altamura-Picerno (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Crotone (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Latina-Trapani (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Sei partite: Catania-Florentia, Olympic Roma-De Akker, Posillipo-Telimar, Pro Recco-Onda Forte, Savona-Brescia, Quinto-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ferrara-Varese (diretta streaming su DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Stoccarda, Friburgo-Borussia Dortmund, Mainz-Kiel, Lipsia-Hoffenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A1) – Mogliano-Emilia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Valero Texas Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Slaven Belupo-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

16.00 RUGBY (European Rugby Championship Cup, ottavi di finale) – Castres Olympique-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola femminile a Buenos Aires, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

16.00 GOLF FEMMINILE – Augusta Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 18.00)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a St. Anne, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Manfredonia-Benevento, Treviso-Sandro Abate, Cosenza-Genzano (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 CURLING (Mondiali) – Playoff (diretta streaming su The Curling Channel)

17.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Modena (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – FeralpiSalò-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara femminile ad Araxa (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, primo turno playout) – Gara-1: Brixia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Bolzano, Camerano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 TENNIS – WTA 250 Bogotà, semifinali (diretta tv su Sky Sport 256; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Charleston; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara femminile ad Araxa (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Super League greca) – Aris-OFI Creta (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Eppan-Cingoli, Merano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sei partite: Brixen-Leno, Cassano-Mezzocorona, Salerno-Erice, Pontinia-Ferrara, Sassari-Padova, Teramo-Casalgrande Padana (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Bologna-Milano (diretta streaming su DAZN)

19.00 TENNIS – WTA 500 Charleston, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv Supertennis in alternanza con il torneo di Bogotà; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix)

19.30 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

19.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile a Buenos Aires, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Scafati (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 SNOOKER – Tour Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 21.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.30)

20.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale per gruppi a Sòfia, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 TENNIS – ATP 250 Houston, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Perugia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Trapani (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-1: Perugia-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup, finale di ritorno) – De Zaan-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Atlanta Hawks-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile a Buenos Aires, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 CURLING (Mondiali) – Semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel)

Domenica 6 aprile

03.30 BOXE – Riunione a Las Vegas, con Vianello vs Torrez Jr (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

