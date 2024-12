LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: Pellegrino ci prova su una pista amica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sprint individuali a tecnica libera valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo in programma a Davos (Svizzera). Dopo la sprint a squadre andata in scena ieri, quest’oggi il format più imprevedibile del circuito viene riproposto nella sua versione più classica, gara che precederà la 20 km a tecnica libera prevista per domani.

Inizieranno le donne. Svezia che sarà la squadra da battere con Maja Dahlqvist, Johanna Hagström ed Emma Ribom a comandare la pattuglia della forte formazione scandinava. La Norvegia punterà principalmente su Julie Myhre, mentre Nadine Faehndrich proverà a regalare una gioia ai tifosi di casa. L’Italia si affiderà a Nicole Monsorno, la migliore sprinter in chiave azzurra di questi tempi.

Spazio successivamente agli uomini. Italia che si gioca la carta Federico Pellegrino: il capitano azzurro proverà a replicare il podio ottenuto a Ruka in un contesto amico, nel quale il valdostano vanta quattro vittorie. Gli avversari saranno numerosi: in primis i norvegesi, trainati dall’inossidabile Johannes Klaebo, in cui però non vanno dimenticati Even Northug, Erik Valnes, Aleksander Holmboe e Matz Jenssen. Occhio anche ai francesi, in particolar modo a Lucas Chanavat, e al padrone di casa Valerio Grond.

Il via delle qualificazioni è previsto alle 14.45, mentre alle 17.15 avrà inizio la fase finale della gara.