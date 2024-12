Sport in tv oggi (domenica 1° dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 1° dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma i motori con la F1, gli sport invernali con lo sci alpino, lo sci nordico, il biathlon, lo slittino, lo snowboard, lo speed skating, e tanto altro ancora.

La gara lunga per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del Qatar: il penultimo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul circuito di Lusail e tra i costruttori la Ferrari deve provare a recuperare punti nei confronti della McLaren.

A Killington, negli Stati Uniti, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino per le donne: in programma lo slalom speciale, con la gara femminile che prevede la prima manche alle ore 16.00 italiane e la seconda run alle ore 19.00.

Terza ed ultima giornata di gare per lo speed skating nella seconda tappa della Coppa del Mondo. A Pechino, in Cina, ultima giornata di finali dopo il secondo posto di ieri di Davide Ghiotto sui 5000 maschili: fari puntati per l’Italia sulle mass start.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° dicembre

02.45 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: qualificazioni PSL femminile – Nessuna copertura tv/streaming

03.15 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: qualificazioni PSL maschile – Nessuna copertura tv/streaming

06.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: big air femminile – discovery+

06.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: big air maschile – discovery+

06.35 Speed skating, Coppa del Mondo Pechino: 3a giornata – 10.00 YouTube Skating ISU

07.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: finali PSL femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

07.45 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: finali PSL maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

08.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: 10 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km tl mass start maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Slittino, Coppa del Mondo Innsbruck: singolo maschile, 1a manche – YouTube FIL Luge

10.00 Scacchi, Mondiale: Ding Liren-Gukesh, sesta partita – FIDE, chess.com

10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.55 Slittino, Coppa del Mondo Innsbruck: singolo maschile, 2a manche – YouTube FIL Luge

11.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Pechino: big air femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Pechino: big air maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.25 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km tl mass start femminile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Slittino, Coppa del Mondo Innsbruck: doppio misto – YouTube FIL Luge

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Genoa – DAZN, DAZN 1

13.05 Slittino, Coppa del Mondo Innsbruck: singolo misto – YouTube FIL Luge

13.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni maschili – discovery+

13.45 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Basket femminile, Serie A1: Alpo-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play

14.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: donne élite – discovery+, Rai Play Sport 1

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Napoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Lazio – DAZN, DAZN 2

15.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: finale maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino: uomini élite – discovery+, Rai Play Sport 1

16.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Scandicci-Chieri – DAZN, VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Taranto-Modena – VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Monza-Perugia – DAZN, VBTV

16.30 Basket, Serie A: Milano-Tortona – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Varese-Venezia – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Vallefoglia-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Perugia-Roma – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Bergamo-Milano – DAZN, VBTV

17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21.30 in differita su TV8 HD, tv8.it

17.25 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.30 Basket, Serie A: Trapani-Cremona – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Faenza – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Battipaglia – flima.tv

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Verona – Rai Play Sport 1, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Trentino – DAZN, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Virtus Bologna – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

19.00 Basket, Serie A: Trentino-Napoli – DAZN

19.30 Basket, Serie A: Sassari-Trieste – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Scafati – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+

20.30 Volley, SuperLega: Padova-Verona – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Juventus – DAZN, DAZN 1

