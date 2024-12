LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: assente Shiffrin, c’è Federica Brignone. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Killington (USA), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2024-25. Si chiude il quarto week end di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Dopo l’esordio di Soelden e gli slalom di Levi e Gurgl, il Circo Bianco si è spostato sulle nevi statunitensi di Killington per il terzo appuntamento tra i pali stretti della stagione.

La grande favorita per la prova sulla pista americana era fino a ieri sera, ovviamente, “Sua maestà” Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, a Levi e Gurgl ha subito fatto vedere di essere dominante tra i rapid gates ed era prontissima a centrare il successo numero 100 della sua incredibile carriera ma ieri la caduta in gigante le ha tolto la soddisfazione di centrare questo incredibile record e rischia di toglierle la possibilità di farlo anche oggi e forse per il resto della stagione perchè i postumi della caduta potrebbero costringerla a un lungo stop. Le grandi favorite per le posizioni da podio sono l’austriaca Katharina Liensberger e la tedesca Lena Duerr che cercheranno di ripetere il podio della gara finlandese.

Attenzione anche alla coppia svedese Anna Swenn-Larsson e Sara Hector, entrambe capaci di sorprendere e di inserirsi nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per le croate Zrinka Ljutic e Leona Popovic che è apparsa in difficoltà nelle prime due gare della stagione. Da non sottovalutare le svizzere Michelle Gisin (anche lei lontana dalle prime nelle due gare precedenti) e Wendy Holdener. Quest’ultima ha fatto a Levi il suo ritorno in slalom dopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023 e a Gurgl ha trovato il modo di essere protagonista e salire sul podio. A proposito di podio c’è grande attesa per la gara di Lara Colturi, italiana di nazionalità albanese, che a Gurgl ha ottenuto il primo podio in carriera e vorrebbe confermarsi ad altissimi livelli, mentre l’ousider di lusso potrebbe essere la svizzera Camille Rast che è piaciuta molto sulla neve austriaca e ieri ha centrato il podio in gigante.

Per l’Italia, lo slalom femminile resta specialità più complessa ma a Gurgl, dopo la debacle di Levi, qualche segnale positivo c’è stato e dunque si attendono conferme. Le maggiori aspettative sono rivolte ancora su Martina Peterlini, oltre che su Marta Rossetti e Lara Della Mea, atlete che hanno dimostrato di poter ottenere piazzamenti solidi. Il resto della squadra, composto da Beatrice Sola, Giorgia Collomb e Federica Brignone che si cimenta anche nello slalom e cercherà di sorprendere e di ottenere un accesso tra le prime trenta.

La partenza della prima manche è fissata alle 16.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 19.00