LIVE Snowboard, PSL Mylin 2024 in DIRETTA: big final per Maurizio Bormolini, Messner duellerà per il terzo posto

8.31 ALE’ MAURIZIO! Bormolini non sbaglia nulla e controlla il lauto vantaggio conquistato anche grazie ad una sbavatura dello sloveno Mastnak. Cambiano gli interpreti, ma avremo un nuovo italiano in finale.

8.29 NOOO! Errore alla seconda porta per Gabriel Messner, che disputerà la small final. Peccato per non essersela praticamente giocata. Benjamin Karl ringrazia e vola alla finalissima.

SEMIFINALI MASCHILI

8.26 Clamoroso! Si ferma la striscia vincente di Ester Ledecka a causa di una prova magistrale di Tsubaki Miki. La giapponese disegna traiettorie magiche dominando la semifinale approfittando anche di un errore dell’avversaria.

8.24 Errore fatale per Julie Zogg, che a 5 porte dalla conclusione abbandona le speranze di big final cedendo all’austriaca Sabine Payer.

SEMIFINALI FEMMINILI

8.19 Che pasticcio di Arvid Auner! Il vicecampione del mondo regala le semifinali allo sloveno Mastnak scivolando dopo pochissime porte.

8.17 ANDIAMO! Accelerazione decisiva sul piano finale per Maurizio Bormolini, che piega per 17 centesimi il canadese Gaudet. Saranno due gli azzurri in semifinale.

8.16 SI! Tanta aggressività per Gabriel Messner, che mette pressione sul rivale favorendone l’errore. Prima semifinale in carriera per l’altoatesino, che sfiderà l’austriaco Karl.

8.14 Che peccato per Daniele Bagozza. L’azzurro subisce un rimbalzo a poche porte dal termine perdendo la traiettoria ideale. Avanza in semifinale l’austriaco Benjamin Karl. Ancora Italia con Messner che sfida Pink.

QUARTI MASCHILI

8.10 Brutta caduta per Claudia Riegler, ma fortunatamente sembra tutto ok per la veterana austriaca. Avanza dunque senza problemi Tsubaki Miki. Per la giapponese sarà semifinale bis contro Ledecka dopo quella di ieri in gigante.

8.08 Subito un errore pesantissimo per Jasmin Coratti. Quarto di finale che diviene quasi un allenamento per Ledecka. La ceca continua a dominare approdando in semifinale.

8.06 Errore grave nella parte alta per la tedesca Loch. Tutto facile dunque per l’elvetica Julie Zogg, che non si scompone controllando agevolmente la heat. Ora la mission impossible di Jasmin Coratti. L’azzurra sfida la ceca Ester Ledecka.

8.04 Prova solidissima di Sabine Payer. L’austriaca liquida la polacca Krol-Walas irrompendo in semifinale.

QUARTI FEMMINILI

8.01 Errore fatale per Baumeister a tre porte dal termine. Il tedesco spiana la strada verso i quarti allo sloveno Mastnak.

7.59 L’austriaco Arvid Auner supera per soli 21 centesimi lo svizzero Caviezel in un testa a testa risolto solo nelle ultime porte.

7.58 Il canadese Gaudet beffa il veterano austriaco Prommegger mettendo a segno un nuovo risultato sorprendente.

7.56 Molto bene anche Maurizio Bormolini. L’azzurro non si scompone e doma il tentativo di rimonta del cinese Bi Ye. Saranno tre dunque gli italiani ai quarti.

7.54 Sorprendente eliminazione per Sangho Lee. Il sudcoreano, vincitore della coppa di slalom della passata stagione, cede al fotofinish all’austriaco Pink.

7.52 Bravissimo Gabriel Messner. L’azzurro esce bene dal cancelletto disegnando traiettorie pulite. Sbavature invece per il tedesco Huber, che nulla può contro l’italiano.

7.50 Peccato. Errore alla quart’ultima porta per Roland Fischnaller, che dilapida il buon vantaggio aprendo la strada verso i quarti all’austriaco Benjamin Karl.

7.48 Aggressivo e preciso Daniele Bagozza domina l’austriaco Burgstaller balzando con merito ai quarti di finale.

OTTAVI MASCHILI

7.46 Nessun problema per Tsubaki Miki. La nipponica controlla nel finale aggiudicandosi l’ultimo ottavo per 17 centesimi sulla svizzera Baetschi.

7.44 Claudia Riegler rimonta nella seconda metà di gara sbarrando la strada ad Elisa Caffont. Avanza ai quarti la cinquantaduenne austriaca.

7.42 CE LA FA! Jasmin Coratti mette a segno l’upset aggiudicandosi per soli 8 centesimi l’ottavo. Seconda eliminazione di fila al primo turno per Hofmeister.

7.40 Inizia l’assolo di Ester Ledecka. La dominatrice del gigante inizia sula falsariga di ieri superando nettamente la sudcoreana Jeong. Ora la prima azzurra. Jasmin Coratti sfida la detentrice delle tre sfere di cristallo, ovvero la tedesca Ramona Hofmeister.

7.38 Il testacoda delle qualificazioni non regala sorprese. Errore della cinese Gong, tra l’altro già visibilmente attardata. Comoda vittoria per la svizzera Julie Zogg.

7:36 Sul cambio di pendenza Cheyenne Loch guadagna notevolmente su Ladina Caviezel. La tedesca approda meritatamente ai quarti.

7.34 Rimonta vincente di Krol-Walas. La polacca, seconda nel gigante di ieri, beffa l’olandese Dekker per 12 centesimi.

7.32 In controllo sin dalla partenza Sabine Payer si aggiudica la prima heat superando l’americana Pflum.

OTTAVI FEMMINILI

7.25 Poco più di 5 minuti al via del primo slalom stagionale. Delusione per la mancata qualificazione di Edwin Coratti, ma avremo comunque sei azzurri in gara.

7.21 Questa invece la composizione degli ottavi maschili, che inizieranno subito dopo quelli delle colleghe:

Bagozza (ITA) – Burgstaller (AUT)

Karl (AUT) – Fischnaller (ITA)

Huber (GER) – Messner (ITA)

Lee Sangho (KOR) – Pink (AUT)

Bormolini (ITA) – Bi Ye (CHN)

Prommegger (AUT) – Gaudet (CAN)

Auner (AUT) – Caviezel (SUI)

Baumeister (GER) – Mestnak (SLO)

7.16 Di seguito l’elenco delle heat degli ottavi femminili:

Payer (AUT) – Pflum (USA)

Dekker (NED) – Krol-Walas (POL)

Loch (GER) – Caviezel (SUI)

Zogg (SUI) – Gong (CHN)

Ledecka (CZE) – Jeong (KOR)

Hofmeister (GER) – Coratti (ITA)

Rigler (AUT) – Caffont (ITA)

Miki (JPN) – Baetschi (SUI)

7.12 Poco meno di venti minuti all’avvio della gara. Si partirà come di consueto dagli ottavi femminili.

6.46 Fuori il vincitore di ieri, Edwin Coratti, appena 31°: a conferma di come agli azzurri manchi spesso la necessaria continuità di rendimento per ambire alla Coppa del Mondo generale, nella passata stagione vinta dal più regolare austriaco Benjamin Karl.

6.45 Buongiorno amici di OA Sport. Anche oggi sono sei gli azzurri qualificati, 4 uomini e 2 donne: Jasmin Coratti decima, Elisa Caffont undicesima, Maurizio Bormolini secondo, Daniele Bagozza quarto, Gabriele Messner nono, Roland Fischnaller 12°.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom parallelo di Mylin, seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboard. Dopo la splendida vittoria di Edwin Coratti nel gigante di ieri gli azzurri provano a sorprendere nuovamente tra le porte strette.

Italia che al maschile schiera ben 9 atleti. Oltre al vincitore della gara d’apertura saranno al via delle qualificazioni Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Marc Hofer, Gabriel Messner, Fabian Lantschner e Daniele Bagozza. Riflettori puntati su Benjamin Karl. L’austriaco, a margine delle sorprendente eliminazione agli ottavi nel gigante, vuole tornare a fare la voce grossa. Ispiratissimi i sudcoreani Sangho Lee e Kim Sangkyum, mine vaganti il cinese Bi Ye ed il giapponese Masaki Shiba.

Per quel che riguarda la prova femminile ha voglia di riscatto Ramona Theresia Hofmeister. La tedesca, anch’essa uscita prematuramente agli ottavi proprio come Karl, lancia l’assalto ad una sfavillante Ester Ledecka. Quest’ultima è parsa assoluta padrona incontrastata dominando tutte le heat sin dalle qualificazioni. Sempre pericolose la nipponica Tsubaki Miki e l’elvetica Julie Zogg. Italia ai nastri di partenza con Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont ed Elisa Fava.

Le fasi finali dello slalom parallelo di Mylin inizieranno alle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!