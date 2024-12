LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Ferrari, serve un episodio per riaprire tutto. Gara alle 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail assisteremo a una gara in cui i piloti saranno messi a dura prova dal punto di vista fisico e, nello stesso tempo, le vetture dovranno fare i conti con la problematica del graining a causa delle temperature basse sull’asfalto.

Ferrari dovrà cercare di tenere aperto il discorso del titolo dei costruttori. Non sono andate bene le cose alla scuderia di Maranello. La SF-24 ha confermato le proprie criticità su questo layout, caratterizzato da una successione di curvoni molto veloci, che sono molto impegnativi come detto anche per il fisico dei piloti, considerando l’effetto-G.

Charles Leclerc e Carlos Sainz inizieranno la loro gara, rispettivamente dalla quinta e settima piazzola, e già la partenza sarà un momento importante, considerando che i rivali diretti per il Mondiale dei marchi saranno in seconda fila, ovvero il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri. Dalla pole-position scatterà, invece, la Mercedes di George Russell, in grande spolvero in questa chiusura di campionato. Un risultato favorito anche dalla sanzione comminata al neo quattro-volte campione del mondo Max Verstappen, che dalla p.1 è stato retrocesso in seconda piazza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 17.00 italiane, considerando le due ore di fuso orario con il Qatar (ore 19.00 locali). Buon divertimento!