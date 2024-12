LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Francia in fuga, altro disastro al poligono di Bionaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.38: Un errore per la Norvegia, , coperto con la ricarica, tre errori per la Germania, la Svezia non sbaglia e riparte con i tedeschi

14.37: Ancora zero errori per la Francia che resta in fuga

14.36: Al km 19.4 Francia, a 39″ Norvegia, a 54″ Germania, a 1’16” Svezia, a 1’30” Slovenia, Ucraina, a 1’34” Austria, Usa, Finlandia, a 1’45” Italia

14.35: Al km 18.7 Francia, a 35″ Norvegia, a 50″ Germania, a 1’17” Svezia, a 1’22” Slovenia, Ucraina, a 1’27” Austria, a 1’30” Usa, Finlandia, a 1’40” Italia

14.33: All’uscita dal poligono: Francia, a 33″ Norvegia, a 51″ Germania, a 1’17” Slovenia, Ucraina, Svezia, a 1’23” Austria, a 1’28” Usa, a 1’32” Finlandia, a 1’38” Italia

14.32: Gira l’Italia che sprofonderà in classifica. Se ne va la possibilità del podio per gli azzurri. Ancora Bionaz sofferente al poligono

14.31: Nessun errore per la Norvegia, Bionaz in difficoltà

14.30: Non sbaglia Perrot e riparte

14.29: Quinto poligono

14.28: Al km 16.9 Francia, a 31″ Norvegia, a 45″ Italia, a 56″ Germania e Svezia, a 1’01” Usa, a 1’08” Austria, Ucraina, Slovenia

14.26: Al km 16.2 Francia, a 29″ Norvegia, a 42″ Italia con Bionaz, a 52″ Germania, a 59″ Svezia, Usa, a 1’02” Austria, Ucraina, Slovenia

14.24: Terzo cambio: Francia, a 28″ Norvegia, a 41″ Italia, a 55″ Germania, Austria, Usa, a 1’02” Svezia, a 1’04” Ucraina, a 1’05” Slovenia

14.22: Al km 14.4 Francia, a 25″ Norvegia, a 38″ Italia, a 53″ Usa, a 56″ Germania, Austria, a 1’01” Ucraina, Slovenia e Svezia

14.21: Al km 13.7 Francia, a 24″ Norvegia, Italia in rimonta a 40″, a 49″ Austria, a 55″ Usa, a 58″ Slovenia, Germania, Ucraina, a 1’05” Svezia

14.20: All’uscita dal poligono Francia, a 29″ Norvegia, a 47″ Italia, a 49″ Austria, a 59″ Slovenia, a 1’03” Usa, a 1’06” Ucraina, a 1’09” Germania, a 1’13” Belgio, a 1’15” Svezia

14.19: Bene T. Boe, GRANDE GIACOMEL! 17″9 DI SHOOTING TIME, SECONDO ZERO E L’ITALIA E’ TERZA!!!!

14.18: Altra serie perfetta di Fillon Maillet, Francia nettamente avanti

14.17: Quarto poligono

14.15: Al km 11.9 Francia, a 21″ Norvegia, a 45″ Germania, Austria, Svezia, Slovenia, Usa, Italia, Ucraina, a 55″ Svizzera

14.14: Al km 11.2 Francia, a 23″ Norvegia, a 43″ Germania, Austria, a 46″ Svezia, Slovenia, Usa, Italia, Ucraina, Svizzera

14.12: Dopo il terzo poligono Francia, a 25″ Norvegia, a 42″ Austria, Germania, a 49″ Slovenia, a 54″ Svezia, Usa, Ucraina, Svizzera, Italia

14.11: Bene Giacomel con lo zero! L’Italia risale in decima posizione

14.10: Perfetto Fillon Maillet, un errore per T. Boe che copre con la prima ricarica

14.09: Terzo poligono

14.08: Al km 9.4 Francia, a 8″ Norvegia, a 37″ Svizzera, Slovenia, a 40″ Usa, Germania, Austria, Svezia, Belgio, a 57″ Ucraina, Finlandia, Romania, Italia, Cechia

14.06: Al km 8.7 Francia, a 8″ Norvegia, a 28″ Svizzera, a 32″ Slovenia, a 38″ Usa, Germania, Austria, Svezia, Belgio, a 50″ Ucraina, Finlandia, Romania, Italia, Cechia

14.04: Al primo cambio Francia, a 9″ Norvegia, a 26″ Svizzera, a 34″ Slovenia, a 40″ Usa, Germania, Austria, a 43″ Svezia, Belgio, a 52″ Ucraina, Finlandia, Romania, Italia

14.02: Al km 6.9: Norvegia e Francia, a 17″ Svizzera, a 20″ Slovenia, a 23″ Usa e Germania, a 32″ Svezia, Finlandia, Austria, a 35″ Belgio, a 39″ Romania, Italia, Ucraina

14.01: Al km 6.2: Norvegia e Francia, a 16″ Usa, Svizzera, Slovenia, Germania, Finlandia, a 29″ Austria, Svezia, Italia, Belgio, Ucraina, Polonia, Romania, Lituania

14.00: All’uscita dal poligono: Norvegia e Francia, a 13″ Germania, a 15″, a 17″ Svizzera, Usa, Finlandia, Slovenia, a 26″ Italia

13.59: Un errore subito coperto da Zeni con la ricarica, bene la Germania, due ricariche per la Svezia

13.58: Nessun errore per Norvegia e Francia che ripartono

13.57: Secondo poligono

13.56: Al km 4.4 Norvegia e Francia, a 10″ Cechia, a 13″ Usa, Germania, Italia, Austria, Svezia

13.55: Al km 3.7 Norvegia e Francia, a 7″ Germania, Austria, Usa, Italia, Cechia, Svezia

13.52: Dopo il primo poligono Norvegia in testa, a 2″ Germania, a 4″ Francia, Austria, Lituania, Italia

13.51: Bene Zeni, zero errori, non velocissimo

13.50: Primo poligono

13.49: Al km 1.9 Norvegia, Italia, Usa, Svizzera

13.47: Norvegia, Italia, Francia davanti dopo 1.2 km

13.45: Partita la gara

13.44: L’Italia si affida a Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer, puntando su un mix di gioventù ed esperienza per cercare di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Tra le possibili sorprese, attenzione alla Germania e alla Svizzera, capaci di approfittare di eventuali errori delle favorite.

13.42: La Svezia, priva di Peppe Femling, conta su Viktor Brandt per il lancio, Jesper Nelin per la stabilità nella seconda frazione, Martin Ponsiluoma per incrementare il ritmo, e Sebastian Samuelsson, spesso letale nell’ultimo giro e pronto a dare battaglia nella chiusura.

13.40: La Francia presenta un quartetto solido con Fabien Claude in avvio, seguito dal veterano Quentin Fillon Maillet. Eric Perrot, in crescita, sarà il terzo frazionista, mentre Emilien Jacquelin cercherà di capitalizzare il lavoro dei compagni nella frazione conclusiva. Anche se mancano Simon Desthieux e Antonin Guigonnat, la squadra francese resta una seria candidata al podio.

13.37: Sono 22 le squadre al via in questa gara. Le grandi favorite restano Norvegia, Francia e Svezia, nonostante qualche assenza nelle loro formazioni. La Norvegia schiera una squadra dall’equilibrio notevole, nonostante la mancanza di Johannes Dale, fra i match winner della staffetta di ieri. La formazione include Sturla Holm Laegreid, un punto fermo sia sugli sci che al poligono, Tarjei Boe, simbolo di esperienza, e il giovane Endre Stroemsheim. A chiudere, Johannes Thingnes Boe, dominatore delle ultime stagioni, pronto a fare la differenza nell’ultima frazione.

13.34: Gli azzurri sono gli atleti più forti delle ultime stagioni e oggi proveranno a regalare il primo podio al movimento italiano che ieri comunque ha portato a casa un buon quinto posto (tenendo conto delle assenze) nella mixed relay.

13.31: La gara odierna vede come squadre da battere ancora una volta Norvegia (con il debutto dei fratelli Boe, Johannes e Tarjei, entrambi assenti nella giornata di ieri con le staffette miste) e Francia ma attenzione anche alla Svezia e, perchè no, all’Italia che schiera una formazione molto simile a quella titolare con Elia Zeni/Tommaso Giacomel/Didier Bionaz/Lukas Hofer.

13.28: Giornata dedicata alle staffette di genere, dopo la doppia mista di ieri che ha regalato emozioni e spettacolo, quella di oggi, con la staffetta maschile che apre la giornata e nel pomeriggio sarà seguita dalla staffetta femminile: le due gare fanno parte dello slot di apertura di questa nuova edizione della Coppa del Mondo.

13.25: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile in programma a Kontiolahti nella seconda giornata della Coppa del Mondo 2024-2025.

