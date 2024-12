LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Ruka 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire in tecnica libera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 20 km a tecnica libera maschile e femminile con la formula della mass start in programma a Ruka (Finlandia), terzo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2025. Il sipario si alza, come di consueto, a Ruka, località finlandese che da anni ospita l’apertura del circuito della Sfera di Cristallo e nelle due gare fin qui disputate sono arrivate conferme e anche qualche sorpresa

Tra le novità più intriganti c’è il ritorno di Therese Johaug, che dopo essersi ritirata per scelta personale, ha deciso di tornare a competere e subito è salita sul secondo gradino del podio nella 10 km a tecnica classica di venerdì. Oggi è la gara che prima del ritiro prediligeva e dunque si attende una grande prova della norvegese che però se la dovrà vedere con la svedese Frida Karlsson, straripante venerdì nella 10 km e probabile protagonista anche oggi. Attenzione anche a Ebba Andersson che gradisce particolarmente queste gare e alle finlandesi che sulla neve di casa riescono sempre a moltiplicare le energie. Poche le possibilità per l’Italia di inserirsi nelle posizioni che contano anche se Caterina Ganz, apparsa in discreta condizione, può puntare alla top 20.

Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo, dopo una 10 km non straordinaria, ieri ha dominato la sprint e oggi vorrà puntare dritto al podio per confermare la sua supremazia a livello nazionale e assoluto. La vittoria dovrebbe essere un affare tra norvegesi, con Krueger, Golberg, Nyenget, Amundsen, lo stesso Valnes secondo ieri e in grandissima condizione, che sono tutti candidati al successo. Qualche francese, dopo la deludente sprint di ieri, gli svedesi, apparsi in buona condizione, i padroni di casa finlandesi e l’austriaco Stadlober potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano ma strappare un posto sul podio alla Norvegia sarà molto complicato. L’Italia può puntare su Federico Pellegrino, che ha un pizzico di rabbia in più per aver mancato di un soffio ieri la qualificazione nella finale della sprint dopo un’ottima condotta di gara.

Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato undici atleti (sette uomini, quattro donne) per l’opening stagionale della Coppa del Mondo. A Ruka vedremo in azione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger tra gli uomini e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno in campo femminile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 20 km a tecnica libera maschile e femminile con la formula della mass start in programma a Ruka (Finlandia), terzo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 9.30 con la gara maschile. Dalle 11.25 la gara femminile. Buon divertimento!