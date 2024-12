LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valevole per la decima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di volley femminile. Sfida d’alta classifica quella che vedrà contrapposte le campionesse d’Italia e d’Europa in carica, contro le ultime vincitrici della Challenge Cup, per un incontro molto interessante che si prevede infuocato e combattuto.

La Imoco Conegliano è reduce dal successo non semplice strappato a Resovia in Champions League. Le ragazze di coach Daniele Santarelli ora possono nuovamente concentrarsi sul campionato, dove le pantere finora hanno sempre vinto, trovandosi così in testa alla classifica a punteggio pieno. Nonostante la posizione di classifica sia piuttosto tranquilla, le venete non vorranno di certo accontentarsi e andranno alla caccia dell’undicesimo successo consecutivo in Serie A1.

D’altro canto la Igor Novara non vorrà di certo lasciare la strada spianata alle avversarie. Le piemontesi stanno disputando una stagione molto convincente, avendo perso solamente due gare nell’annata in corso con Chieri e Busto Arsizio. La quarta posizione occupata attualmente forse non rispecchia il valore reale della compagine allenata da Lorenzo Bernardi, impegnata a doppio filo anche in CEV Cup, obiettivo sul quale le novaresi si concentreranno molto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valevole per la decima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di volley femminile, il cui via è programmato per le ore 18.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!