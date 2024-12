F1 oggi in tv, GP Qatar 2024: orario gara, streaming, programma Sky, differita TV8

Oggi, domenica 1° dicembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Lusail, assisteremo a una gara in cui la gestione delle gomme sarà fondamentale, più del solito. Si correrà in sessione serale e la problematica del graining potrebbe riguardare diverse squadre, in considerazione del layout.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL QATAR DI F1 ALLE 17.00

La Ferrari dovrà cercare di minimizzare i danni. Le qualifiche di ieri hanno confermato i punti deboli della SF-24 su piste di questo genere. Un circuito caratterizzato da tanti curvoni veloci in cui la Rossa fatica a esprimersi, soprattutto faticando a portare in temperatura le gomme. Non è un caso che il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno rispettivamente dalla quinta e settima piazzola della griglia.

In pole-position ci sarà la Mercedes di George Russell che, dopo la vittoria a Las Vegas, ha voglia di concedere il bis. In grande forma il britannico al volante della W15, vettura che invece fatica a guidare Lewis Hamilton, solo sesto al termine del time-attack. Una p.1, da dire, che in un primo momento non era stata di Russell, ma di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica aveva fatto vedere un lampo di classe, ma è stato penalizzato per aver ostacolato proprio il citato Russell nel time-attack. In seconda fila troviamo le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri che cercheranno di monetizzare ancora più punti per la conquista del titolo dei costruttori.

Il GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara (ore 21.30). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa negli States.

F1 OGGI IN TV, GP QATAR 2024

Domenica 1° dicembre (orari italiani)

Ore 17.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP QATAR F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 1° dicembre

Ore 21.30 F1, Gara (57 giri) – Differita tv in chiaro.