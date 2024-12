LIVE Bergamo-Milano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 5-8. Ottimo avvio delle meneghine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00

8-15 Out l’attacco di Montalvo. Milano dilaga in questo primo set.

8-14 MUROOO DALDEROOP! Si prolunga il turno al servizio per Anna Danesi.

8-13 Attacco di Piani che colpisce l’asticella.

8-12 Ospiti che si portano sul +4 grazie ad un solido muro a 2.

5-8 Partenza solida di Milano che prova a scappar via sul +3. Timeout Bergamo.

PRIMO SET

16:57 Squadre che raccolgono l’applauso del pubblico e si dispongono nei rispettivi campi.

16:53 Pochi istanti al termine del riscaldamento prepartita, poi sarà tempo delle presentazioni delle giocatrici.

16:48 Le meneghine proveranno a consolidare la seconda posizione alle spalle di una inarrivabile Conegliano. Per le orobiche la possibilità di issarsi ancor più nella zona playoff.

16:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del derby lombardo di Serie A1 femminile tra Bergamo e Milano. Poco meno di 20 minuti all’inizio delle ostilità.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la decima giornata di Serie A1 femminile di volley tra Bergamo e Milano. Derby lombardo che promette scintille con le orobiche a caccia di un successo che le manterrebbe in piena zona playoff, e le meneghine che provano a cementare la seconda posizione.

Tutto esaurito al Pala Facchetti di Treviglio, dove 3mila spettatori assisteranno al derby in cui le padrone di casa sfidano ben 4 campionesse Olimpiche. Coach Carlo Parisi si affida alla potenza della cubana Cese Montalvo, supportata dalle assistenze dell’americana Evans. Primi tempi solidi con la tedesca Strubbe, e l’estro delle schiacciatrici Mlejinkova ed Alcantara fanno di Bergamo una compagine di tutto rispetto.

Milano arriva dalla netta sconfitta subita in Champions League contro le turche del VakifBank Istanbul. Egonu e compagne proveranno subito a voltare pagina reimmergendosi in un campionato dalle mille insidie in cui Conegliano sta per ora facendo la voce grossa. Coach Lavarini confida nella saggezza tecnico-tattica di Orro, che dovrà armare Egonu e Daalderop in primis, variando con i punti delle centrali Danesi, Heryman e Kurtagic.

La sfida tutta lombarda di Serie A1 femminile di volley tra Bergamo e Milano inizierà alle 17.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!