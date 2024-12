LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: azzurre per stupire alle 17:25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON

17:13 Difficile che il primo risultato in top 3 possa arrivare in questa gara, per via della superiorità evidente degli organici di Norvegia (Arnekleiv; Knotten; Kirkeeide; Tandrevold), Svezia (Magnusson; Andersson; Öberg H; Öberg E), Francia (Jeanmonnot; Braisaz; Chauveau; Simon). Se dovessero avere vuoti di sceneggiatura, ecco che le azzurre potrebbero inserirsi.

17:08 Ancora senza podi la stagione azzurra, comunque iniziata nel peggiore dei modi già fuori dalla pista: con la sosta forzata di Lisa Vittozzi. Il miglior risultato è stato il buon 5° posto nella staffetta mista tradizionale (4x6km) che ci ha visti giungere dietro a Norvegia, Francia, Svezia e Germania.

16:59 Tra circa 25′ prenderà il via la staffetta femminile da Kontiolahti (FIN), che chiuderà il primo weekend di Coppa del Mondo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile (4+6km) di Coppa del Mondo di Biathlon da Kontiolahti, seconda giornata di competizioni nella tappa inaugurale della stagione 2024-2025.

Gare a squadre mono sesso che tengono banco nel weekend inaugurale in Finlandia, con la prova femminile che vede tre squadre con ambizioni di vittoria e un’Italia rimaneggiata per forza di cose dall’assenza della regina dello scorso inverno con sci e carabina, Lisa Vittozzi.

I tre Paesi che partono con ambizioni da gradino più alto del podio sono: Norvegia (Arnekleiv; Knotten; Kirkeeide; Tandrevold), Svezia (Magnusson; Andersson; Öberg H; Öberg E), Francia (Jeanmonnot; Braisaz; Chauveau; Simon). La Germania (Puff; Tannheimer; Kink; Preuss) e l’Italia (Comola; Wierer; Auchentaller; Carrara) sono sicuramente subito dietro ai tre Paesi che dovrebbero sulla carta monopolizzare il podio. Con qualche defezione al poligono, ecco che si presenterebbe la chance per le azzurre di provare ad inserirsi nella lotta per la top 3. Occhio anche alle outsider Svizzera (Baserga, Gasparin A, Gasparin E, Haecki) e Rep. Ceca (Jislova, Davidova, Vobornikova, Charvatova). Potrebbe insidiarsi in lotta per la top 5 anche l’Austria.

Non resta che augurtarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon da Kontiolahti, località che apre la stagione 2024-25 della Coppa del Mondo. Si parte alle 17:25, vi aspettiamo!