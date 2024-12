LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese muove dopo 42 minuti di riflessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Ding Liren; NERO: Gukesh

11:45 Ora il piano più probabile è quello di Dd5, con la Donna nera che a quel punto non può cambiare in d5 perché la Torre bianca sulla quinta traversa avrebbe troppo potere, ma dovrebbe piuttosto tornare indietro, preferibilmente in e7 perché così difende il pedone e4 in questo momento “sotto chiave”.

11:43 Adesso la quota di tempo a disposizione si è sostanzialmente uguagliata, sono entrambi appena sotto l’ora e 10 per arrivare alla 40a mossa quando Ding deve effettuare la 22a.

11:42 Dopo 42 minuti e 38 secondi, Ding Liren muove! 20. Dxc6 Dxe5. Tutto come nelle previsioni.

11:39 Ding alla riflessione più lunga di questo match, siamo arrivati a ben 40 minuti.

11:35 Ricordiamo anche che, accanto al match mondiale, è in corso il Singapore International Open con quasi 300 partecipanti. Due gli italiani, Alessio Valsecchi e Tea Gueci. L’uno è a quota 1,5 con una patta, una vittoria e una sconfitta, tutti con giocatori di rating minore rispetto al suo (2478), mentre per l’altra sempre 1,5, ma con tutte patte contro giocatori collocati oltre quota 2400.

11:31 Chiaramente dopo la reciproca cattura dei pedoni possono rivelarsi parecchi piani, che vanno dalla possibilità di spingere un po’ di più sull’arrocco del Nero fino al raddoppio delle Torri sulla colonna d, e va detto che se si cambiassero le Donne al Bianco non andrebbe proprio male, anzi…

11:28 Mezz’ora di riflessione per Ding Liren prima della 21a.

11:27 Ding guarda la scacchiera. Gukesh guarda altrove.

11:24 Molto probabile che il punto non sia tanto Dxc6, che è destinata ad arrivare assieme a Dxe5 del Nero, ma quale seguito adottare dopo la replica di Gukesh.

11:23 Continua intanto la riflessione di Ding Liren, sceso sotto l’ora e mezza a disposizione e in procinto di effettuare la 21a mossa.

11:21 Ricordiamo anche che, nel 2025 in data da definirsi, ci sarà il match mondiale femminile, che rivedrà alla scacchiera le due stesse protagoniste di maggio 2018: Ju Wenjun e Tan Zhongyi, campionessa in carica e titolare dell’iride nel 2017 rispettivamente (ma c’era il torneo a eliminazione diretta con 64 giocatrici).

11:18 Mentre Ding continua a pensare, e siamo quasi a 20 minuti, va ricordato che nel prossimo ciclo mondiale per la prima volta da tempo immemorabile il perdente della sfida iridata non avrà automatico accesso al Torneo dei Candidati, ma dovrà passare da quattro distinti sistemi di qualificazione: vittoria del FIDE Circuit 2024 o del FIDE Circuit 2025, i primi tre della World Cup 2025, i primi due del Grand Swiss 2025 e il migliore per ELO da agosto 2025 a gennaio 2026.

11:14 Sotto l’ora e 40 di riflessione a disposizione Ding per arrivare alla 40a, in una posizione nella quale può arrivare la reciproca cattura dei pedoni c6 ed e5 (il che però fa bene al Bianco in una certa misura).

11:11 A differenza di Ding, Gukesh si trova sempre alla scacchiera anche quando non deve muovere. Probabile sintomo del fatto sia del fatto che non gli piaccia minimamente stare lontano che della poca piacevolezza in questa posizione.

11:07 Questa la posizione attuale.

Gukesh’s 20…Qf5 was the 2nd best move in the position, according to the computer (20…Rbd8), and may have got Ding thinking for the first time in the game — White has a slight edge! #DingGukesh pic.twitter.com/upJtSVlfL7 — chess24 (@chess24com) December 1, 2024

11:05 Com’è come non è, adesso è proprio quel momento in cui Ding semplicemente non rischia assolutamente nulla, potendo giocare per due risultati su tre.

11:02 Ding Liren scende ora sotto l’ora e 50 minuti a disposizione. Per le 20 mosse rimanenti, giusto per intendere la situazione. Il cinese ha davvero tutto il tempo per sistemare la propria situazione.

10:59 Gukesh invece gioca una mossa un pochino passiva. Non è un errore, è più un piano di gioco, perché 20… Df5 riporta un po’ la Donna in gioco, però di sicuro è qualcosa che lascia del compenso maggiore al Bianco, in particolare col fatto che c’è il pedone c6 isolato e pronto a essere catturato.

10:58 Adesso al Nero serve in qualche modo controbilanciare il fatto che esiste la Torre in d2, e in questo senso Tbd8 (e non Tfd8, perché il pedone f7 va tenuto sott’occhio) è buona. E anzi, è proprio la mossa migliore secondo varie interpretazioni.

10:55 Gukesh decide per 19… Axc4, Ding subito risponde con l’ovvia 20. Dxc4. Con questo cambio sono rimasti solo i pezzi pesanti (Donna e Torri) sulla scacchiera.

10:52 Gukesh è sceso sotto l’ora e 15 a disposizione prima della 20a. Al momento situazione sotto controllo per lui, però è chiaro che ora tocca a lui risolvere problemi per adesso. Aspettiamoci anche, considerando l’enorme vantaggio di tempo, prossime lunghe riflessioni anche da parte del cinese.

10:50 Ding è tornato nella saletta d’attesa, in quella che su internet è stata ribattezzata come posa “Ding Chilling”.

10:48 Questa l’attuale posizione.

Ding continues to crank out moves. I did not check but it seems that this is the fastest Ding has played in both world championship matches. He shows full confidence even tbough there is no advantage on the board. 19 moves in less than 6.5 minutes! #DingGukesh pic.twitter.com/EckJbg7cJi — Susan Polgar (@SusanPolgar) December 1, 2024

10:45 Il piano del Nero può essere legato a più fattori: spinta in h6 col pedone, Donna in h3 oppure cambio in c4 tra Alfiere del Nero e Cavallo del Bianco.

10:42 Il fatto che Ding abbia scelto 18. Td2, in precedenza, secondo le analisi di Leela Chess Zero ha diminuito drasticamente la percentuale di patta, anche se qui non si possono tenere particolarmente da conto (forse) quei numeri. Prima era data al 90%, ora sotto il 70% con chance circa uguali per i due contendenti.

10:39 Chiarissimo che la battaglia in apertura qui l’ha vinta Ding, senza troppe storie.

10:36 Gukesh sotto l’ora e mezza a disposizione. Ding ha speso soli 6 minuti e 18 secondi.

10:35 17… Ae6 è stata giocata da Gukesh, mossa che però nascondeva la necessità di una mossa unica prontamente vista da Ding: 18. Td2 Rf3 19. Te1. Il cinese è letteralmente ancora nella sua preparazione…

10:32 E mentre Gukesh riflette da più di 10 minuti, Ding semplicemente mangia una banana.

10:30 Ding nella saletta.

10:28 Mentre Gukesh riflette ed è ormai sotto l’ora e 40 a disposizione per arrivare alla 40a, riportiamo qui la nuova classifica FIDE, uscita proprio oggi, con una top ten rimasta invariata, ma anche con un nuovo membro del club di coloro che hanno superato l’ELO di 2800: si tratta dell’indiano Arjun Erigaisi. Si tratta appena del sedicesimo essere umano ad aver raggiunto tale altezza.

The December #FIDERating lists are out! The world’s top 10 chess rankings remained largely unchanged this past month. Arjun Erigaisi entered the 2800+ rating club, becoming the 16th player in history to achieve this feat.

Among women, Tan Zhongyi gained 10 points, while… pic.twitter.com/4Tk0hpHvEv — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 1, 2024

10:26 La vera notizia della giornata è una: Ding Liren è andato via dalla scacchiera ed è nella saletta a sua disposizione (ne ha una anche Gukesh).

10:23 Adesso per il Nero la situazione è molto legata a g2 o f3 con la Donna, uniche mosse che mantengono una parità motoristica, nel senso che il Nero riesce a mantenersi a malapena in equilibrio adesso pur avendo un generale scoordinamento tra i pezzi.

10:20 Ding risponde immediatamente con 17. Cc4. Come si vede, il materiale minore del Bianco è ampiamente compensato da un dinamismo posizionale enorme (attacco contro l’arrocco nero in arrivo e, in più, coordinazione generale anche sul lato di Donna più che invidiabile).

10:19 Posizione un po’ più umanamente visibile. Intanto Gukesh ha giocato 16… Tb8.

10:16 Scherza Mike Klein di chess.com sul fatto che i media sono autorizzati nell’area di gioco per i primi 10 minuti. Poteva essere abbastanza per vedere la stretta di mano… (Nel riquadro più piccolo c’è la posizione).

The media are only allowed to be in the playing area for 10 minutes. They might even get to capture the ending handshake today!#DingGukesh pic.twitter.com/8PY96ytAtr — Mike Klein (@ChessMike) December 1, 2024

10:15 E adesso il primo a fermarsi un po’ a pensare è Gukesh, la prima situazione nella quale è palesemente fuori preparazione.

10:14 Per darvi l’idea della situazione: per le sue prime 16 mosse Ding ha speso appena 4 minuti e 59 secondi, Gukesh è adesso prossimo ad arrivare ai 10.

10:13 16. dxe5 Ecco la ripresa di uno dei due pedoni, e se fino a qui si era entrati in una linea già giocata da Aronian e Dominguez Perez due anni fa (ma non è l’unica partita), qui siamo in assoluta situazione di novità teorica.

10:12 Gukesh decide di prendere un secondo pedone, 15… Dxf2. Questo secondo sacrificio è invece temporaneo, dato che ci sono due altri pedoni in presa. Il compenso posizionale del Bianco deriva dal fatto che così le Torri del Bianco hanno un’autostrada per attaccare l’arrocco del Nero.

10:11 14… Dgx2 15. O-O-O. Arriva infatti l’arrocco lungo.

10:10 13. Dxc5 Dg6 (che è in questo contesto la migliore) 14. Cd2. Adesso l’obiettivo del Nero è il pedone g2, si tratta di un sacrificio tematico per arrivare poi all’arrocco lungo e all’occupazione della colonna g.

10:09 10… Ce4 11. Cfd2 e5 12. Cxe4 dxe4. I due talmente veloci che hanno già giocato dodici mosse in nemmeno 10 minuti complessivi, il che può solo aiutare la gestione del tempo dei due.

10:07 Attenzione perché questa continuazione ad alto livello non è rarissima, si è già vista una quindicina di volte ed è stata giocata da figure come Gata Kamsky, ex contendente per il titolo mondiale (FIDE, c’era già la spaccatura), Levon Aronian, Pentala Harikrishna e in ultimo Amin Tabatabaei.

10:06 9… O-O 10. Da3. Arrocco corto di Gukesh e riposizionamento della Donna di Ding.

10:04 7. Axc6+ bxc6 8. Axd6 Dxd6 9. Da4. Finora i due hanno giocato velocissimi.

10:03 6. Ab5+ Cc6. Sostanzialmente il Sistema di Londra è un’apertura che consente al Nero di avere una grande solidità e al Bianco di non rischiare niente nelle prime fasi. Almeno in teoria…

10:02 5. c3 Ad6. Il Sistema di Londra è forse l’apertura con d4 più amata in assoluto a livello di club, ma pure la più odiata per certi versi, e tra poco vi diciamo perché.

10:01 DING LIREN L’HA RIFATTO! 2. Af4 d5 3. e3 e6 4. Cf3 c5. Per la seconda volta nella storia il Sistema di Londra appare sulla scacchiera, la prima era dell’anno scorso e Ding c’ha vinto!

10:00 Si comincia! 1. d4 Cf6

9:59 La prima mossa cerimoniale è affidata al direttore della zona Asia Pacifico di Google, Scott Beaumont. Google che, lo ricordiamo, è sostanzialmente title sponsor.

9:57 Maurice Ashley sta facendo la presentazione usuale.

9:54 Gukesh si è appena presentato, percorre la strada che porta alla sala di gioco, prima della quale viene fermato in quello che è l’ufficio fair play. Questo allo scopo di far sì che non ci sia alcun oggetto di tipo elettronico o alternativo atto a dargli suggerimenti (cosa che, alle volte, nei tornei capita nei modi più vari: anche nel 2006, tra Kramnik e Topalov, su questo tema scoppiò l’ormai celeberrimo Toiletgate). Ding andrà per la stessa strada.

9:52 Per ora nessuna traccia di Ding e Gukesh, ma siamo fiduciosi nel fatto che si presenteranno a breve. Come siamo fiduciosi anche nelle nuove scelte di moda alternativa di Richard Rapport, qualora l’ungherese e secondo del cinese si palesasse da qualche parte.

9:49 Rimane chiaramente il dilemma dell’apertura, visto che fino ad ora non si è assolutamente trovata una continuità in tal senso né si è scatenato un vero e proprio duello teorico su una qualche continuazione, come più volte s’è visto nei match passati.

9:46 Inutile rimarcare l’importanza della sesta partita nei match mondiali: da quando il format è andato prima sulle 12 e poi sulle 14 partite ha sempre rivestito un’importanza, se non fondamentale, quantomeno, per dirla all’inglese, “pivotal”, salvo rare eccezioni come il 2016 (in cui fu una specie di interludio a causa di precedenti partite molto lottate).

9:43 Come vedremo, oggi non è solo una giornata importante per il match mondiale, ma anche per il mondo scacchistico in linea generale, visti i tantissimi eventi dentro e fuori da questo mondo.

9:40 Ancora un buongiorno, per la sesta volta in questa lunga settimana scacchistica che ci sta facendo entrare nel vivo del match tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju.

Ancora una volta buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Si ricomincia, prima del secondo giorno di riposo, dal 2,5-2,5.

Potenzialmente questo è uno tra i momenti decisivi del confronto, e ad essere di aiuto, in un certo senso, è il fatto che si sia alla vigilia di un lunedì senza doversi presentare in sala di gioco al Resorts World Sentosa. Nelle ultime occasioni dal 2018 in avanti, infatti, le partite hanno avuto o un esito di patta complicatissima o un’aura di storia, quando non addirittura di leggenda (leggere alla voce 3 dicembre 2021, Carlsen-Nepomniachtchi).

Il vantaggio psicologico sembra star andando pian piano dalla parte di Gukesh. Un dato interessante, perché finora alla scacchiera a comportarsi un filo meglio è stato Ding. Ieri, però, il Campione del Mondo in carica non è stato all’altezza di quel che ci si aspettava, in virtù della scelta di un seguito volto alla patta invece che di uno aggressivo, che gli era stato fornito da un errore che il giovane indiano aveva commesso dopo un lungo sentiero simil-teorico in uscita dalla variante di cambio della Difesa Francese.

A proposito di aperture, non si può non rimarcare come ci siano finora state delle grandi assenti in questo contesto: tutte le Indiane, la Spagnola e la Siciliana, anche se a dire il vero è proprio la popolarissima Siciliana, vale a dire 1. e4 c5, che nei match mondiali non compare ormai più dall’ampio scontro teorico su due varianti messo insieme da Carlsen e Caruana nel 2018. In mezzo, si è visto di tutto, compreso il ritorno della Francese con tre apparizioni in un anno e mezzo dopo che mai s’era vista per più di tre lustri.

La sesta partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!