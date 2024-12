Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 1° dicembre, tv, streaming

Si chiude oggi la prima settimana di match valido per il Campionato del Mondo di scacchi. Ding Liren, che siederà alla scacchiera con il Bianco, e Gukesh Dommaraju, che lo farà con il Nero, tornano in scena per la sesta partita, l’ultima prima del secondo giorno di riposo.

Sembra abbastanza chiaro un trend: fino a questo momento chi ha avuto le maggiori chance è stato Ding, al di là del fatto che i due si siano scambiati le vittorie nella prima e terza sfida. Il cinese, in particolare, nella quinta non se l’è sentita di andare verso una continuazione che avrebbe potuto creare i presupposti sia per una partita lunga che per una rincorsa al punto intero. Buon per Gukesh, dato che così l’indiano non ha dovuto spendere più di tanto e può ancora sfoderare parecchie carte.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (sesta partita).

Domenica 1° dicembre

Domenica 1° dicembre

Ore 10:00 Sesta partita

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.