Sport in tv oggi (martedì 2 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Wimbledon nella sua seconda giornata. Sei gli italiani in campo, tra cui Lorenzo Musetti reduce dalla Finale raggiunta nel celebre torneo del Queen’s, evento ideale per preparare i Championships.

Da considerare la quarta tappa del Tour de France 2024, la prima partita della Nazionale italiana di basket nel torneo che qualificherà alle Olimpiadi di Parigi, contro il Bahrain, gli Europei di calcio giunti agli ottavi di finale, lo storico Palio di Siena e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 2 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 2 luglio

09.30 Nuoto, Europei giovanili 2024: prima giornata (batterie) – Diretta streaming su euroaquaticstv.com.

12.00 Tennis, Wimbledon 2024: seconda giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252, 253, 254, 255, 256, 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

(Musetti vs Lestienne 1° match e inizio programma dalle 12.00; Nardi vs Etcheverry 1° match e inizio programma dalle 12.00; Darderi vs Choinski 1° match e inizio programma dalle 12.00; Bronzetti vs Fernandez 2° match e inizio programma dalle 12.00; Cobolli vs Hijikata 3° match e inizio programma dalle 12.00)

13.15 Ciclismo, Tour de France 2024: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2 HD; Eurosport 1 HD dalle 13.00; in streaming su RaiPlay dalle 11.10, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN dalle 11.00.

17.20 Palio di Siena 2024, corteo storico – Diretta tv su LA7; in streaming su la7.it.

18.00 Nuoto, Europei giovanili 2024: prima giornata (Finali) – Diretta streaming su euroaquaticstv.com.

18.00 Calcio, Europei 2024: Romania vs Olanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (Uno), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

19.00 Basket, Mondiali U17: Italia vs Nuova Zelanda – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA – The Basketball Channel.

19.30 Palio di Siena 2024, carriera della Madonna di Provenzano (l’evento vero e proprio) – Diretta tv su LA7; in streaming su la7.it.

21.00 Calcio, Europei 2024: Austria-Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

23.30 Basket, Preolimpico 2024: Italia vs Bahrain – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

PROGRAMMA CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 2 luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sprint2u con Federica Del Buono: specialista dei 1500, 5000 e 10000 metri e Massimo Magnani: tecnico di varie specialità dal mezzofondo alla maratona. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:40 Basket2u: San Juan, non ingannare l’Italia! – Speciale Preolimpico. Conducono: Michele Cassano e Federico Rossini.

20:20 Waterpolo Preview con Danilo Russ: presidente comitato regionale FIN Sardegna. Conduce: Andrea Addezio.