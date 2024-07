LIVE Darderi-Choinski, Wimbledon 2024 in DIRETTA: occasione contro l’esperto padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darderi-Choinski, match valevole per il primo turno del tabellone maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne azzurro, dopo le prime esperienze erbivore nel mese di giugno, quest’oggi fa il suo esordio nel main draw del major londinese: ad aspettarlo ci sarà l’esperta wildcard locale, avversario non insormontabile da superare per guadagnare l’accesso al secondo turno.

Luciano Darderi non ha sfigurato nelle sue apparizioni sull’erba. Ad Halle, il nativo di Villa Gesell è andato a un passo dal battere Jan-Lennard Struff, avversario piuttosto complicato da affrontare su una superficie rapida come quella verde. Settimana scorsa, a Maiorca, Darderi ha strappato il primo successo a livello ATP sull’erba con Pedro Martinez, prima di cedere in due set al futuro finalista del torneo Sebastian Ofner. Il tennista di origini marchigiane cerca la seconda affermazione Slam dopo il successo su Rinky Hijikata.

Dall’altra parte della rete ci sarà la wildcard locale Jan Choinski. Il 28enne britannico, nato in Germania a Coblenza, vanta nel suo palmares due titoli Challenger, entrambi ottenuti sulla terra. Alla seconda partecipazione consecutiva al tabellone principale di Wimbledon, Choinski proverà a ripetere il risultato centrato nella passata stagione, il secondo turno. Nonostante la minor esperienza su questa superficie, Darderi è accreditato dei favori dei pronostici: in caso di vittoria, si potrebbe profilare ai trentaduesimi un derby con Lorenzo Musetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Darderi-Choinski, match valevole per il primo turno del tabellone maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon. La sfida avrà inizio sul campo 17 come primo incontro a partire dalle ore 12.00. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!