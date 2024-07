LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il mitico Galibier, scontro diretto Pogacar-Vingegaard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2024. Dopo le prime tre tappe totalmente in Italia si arriva sul terreno francese con il primo tappone di questa edizione della Grande Boucle. La partenza è posta a Pinerolo mentre l’arrivo è situato 139.6 km più avanti a Valloire.

Sono 3600 i metri di dislivello che i corridori affronteranno quest’oggi. Poco dopo la partenza la strada inizierà a salire verso Sestriere con il primo GPM di giornata (39.9 km al 3.7% di pendenza media). Dopo una breve discesa c’è l’ascesa del Col de Montegenevre (8.3 km al 5.9%). A seguire ci sarà la mitica salita del Galibier (23 km al 5.1%). Dalla cima di quest’ultimo mancheranno meno di 20 km al traguardo.

I favoriti d’obbligo per questa tappa sono Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Dopo la prima scaramuccia sul San Luca i due si troveranno contro in uno scontro diretto che potrebbe dare indicazioni molto importanti per il prosieguo di questa corsa. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) proverà a difendere la maglia gialla: l’impresa sarà molto ardua visto l’ex aequo in classifica insieme ai due fuoriclasse e ad Evenepoel (Soudal Quick Step).

La quarta tappa del Tour de France 2024 inizierà a Pinerolo alle 13.15. Sarà possibile seguire la frazione integralmente su Eurosport 1 e sulla Rai (Rai Sport 13.15-14.00 e poi Rai 2). La copertura streaming è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa Pinerolo-Valloire con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!