LIVE Nuoto, Europei juniores 2024 in DIRETTA: Subito Ragaini e D’Ambrosio nei 200 sl, Sara Curtis nei 50 dorso e le staffette veloci

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Vilnius (Lituania). Nella piscina del centro sportivo ‘Lazdynai’, un day-1 nel quale si assegneranno solo tre titoli e in cui le emozioni non mancheranno. L’Italia si presenta a Vilnius con una squadra numerosa, composta da ben 44 elementi fra i quali spiccano ben tre nuotatori giovanissimi già qualificati ai prossimi Giochi di Parigi: l’atleta più giovane debuttante alle Olimpiadi Carlos D’Ambrosio (2007), Sara Curtis (2006) e Alessandro Ragaini (2006). Francia, Inghilterra, Spagna, Germania ed Ungheria sembrano aver fatto un passo avanti importante a livello di qualità rispetto allo scorso anno e dunque servirà grande qualità per ripetere i risultati straordinari della passata edizione per l’Italia.

Si parte con le batterie dei 200 stile libero femminili con Lucrezia Domina, Bianca Nannucci, Chiara Sama e Ludovica Terlizzi. A seguire i 200 stile libero uomini con Filippo Bertoni, Carlos D’Ambrosio, Alessandro Ragaini e Gabriele Valente. Nei 400 misti donne (finali questo pomeriggio) saranno al via per l’Italia Giada Alzetta e Giulia Pascareanu. Sara Curtis scalda i motori nei 50 dorso dove può fare bene. Con lei sono iscritte Greta Rossi, Benedetta Boscaro e Giada Del Medico. Nei 50 dorso uomini al via Davide Lazzari, Daniele Del Signore e Matteo Venini.

L’Italia schiera nei 50 rana donne Irene Mati, Lisa Lucchesi, Giorgia Crepaldi e Martina Fanunza, mentre nei 50 rana uomini gli azzurri in gara sono due, Andrea Dondoli e Lorenzo Fuschini. Nei 200 farfalla uomini al via Leonardo Perciballi, Jacopo Barbotti, Emanuele Potenza e Matteo Venini. Nei 1500 donne andrà a caccia di un posto in finale Emma Vittoria Giannelli. La 4×100 maschile vedrà impegnati tra mattina e pomeriggio Passafaro, Ragaini, Chiaversoli, Valente, Ballarati, D’Ambrosio, mentre nella 4×100 femminile saranno in vasca Gusperti, Curtis, Santambrogio, Sama, Quaggio, Stevanato

Le semifinali e finali inizieranno dalle 17.00.