Sport in tv oggi (lunedì 14 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 14 aprile, il mondo dello sport volta pagina dopo una domenica da urlo e si immerge nella nuova settimana con una giornata che presenta diversi eventi interessanti. Prosegue ovviamente la stagione del grande tennis sulla terra battuta con due tornei ATP 500 (Barcellona e Monaco di Baviera), un WTA 500 (Stoccarda) ed un WTA 250 (Rouen).

In campo subito un paio di azzurri nel day-1 del main draw con Matteo Arnaldi in Catalogna contro l’americano Sebastian Korda e con Lucia Bronzetti di scena sul rosso francese contro la padrona di casa qualificata Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Spazio anche per i Mondiali femminili di hockey su ghiaccio e sugli Europei di sollevamento pesi.

Occhi puntati a Riccione sulla seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in cui vedremo in azione alcuni big azzurri come Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Sara Curtis nei 50 dorso. In serata i posticipi della Serie A di calcio (Napoli-Empoli) e basket (Virtus Bologna-Brescia). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 14 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 14 aprile

11.00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno (1° match dalle 13.30 sulla Pista Andres Gimeno Matteo Arnaldi-Sebastian Korda) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali: Germania-Ungheria – Diretta streaming su IIHF.TV

12.00 Sollevamento pesi, Europei: seconda giornata – Diretta streaming su EWF Sport TV

13.30 Tennis, WTA Rouen: primo turno (1° match sul centrale Lucia Bronzetti-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

15.00 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali: Svizzera-Finlandia – Diretta streaming su IIHF.TV

16.00 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Nuoto, Campionati Italiani: seconda giornata, finali – Diretta tv su RaiSport, live streaming su Rai Play

19.00 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali: Cechia-Canada – Diretta streaming su IIHF.TV

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Empoli – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Atletico Madrid-Valladolid – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Bournemouth-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW