LIVE Nardi-Etcheverry, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’emergente azzurro sfida la tds n.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di primo turno di Wimbledon 2024 tra Luca Nardi e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’australiano Alexey Popyrin.

Nardi, ventunenne pesarese di origini campane, si presenta a questo appuntamento dopo aver disputato una sfortunata stagione sulla terra battuta partita in salita a causa dell’infortunio patito nel primo turno dell’ATP di Bucarest contro il brasiliano Seyboth Wild. Dal rientro in campo il marchigiano ha ottenuto due sole vittorie all’esordio a Roma ai danni del tedesco Altmaier e nel primo turno dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch contro il belga Goffin.

Dal canto suo Etchverry, venticinquenne di La Plata, arriva all’esordio dello Slam londinese a secco di vittorie in stagione sull’erba. Superato al Queen’s dal britannico Harris e ad Eastbourne dal cinese Shang, il sudamericano in carriera vanta un solo successo sui prati, maturato nel primo turno della scorsa edizione di Wimbledon contro lo spagnolo Zapata Miralles. Tersa di serie numero 30 del tabellone, l’argentino non è di certo a suo agio su questa superficie.

La sfida di primo turno di Wimbledon tra Luca Nardi e l’argentino Tomas Martin Etcheverry sarà la prima sul Campo 4 dalle 12.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!