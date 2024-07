LIVE Cobolli-Hijikata, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il romano affronta uno dei giocatori più in forma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno di Wimbledon 2024 tra Flavio Cobolli e Rinky Hijikata.

Partita che si preannuncia lunga e combattuta quella tra il romano e l’australiano, uno dei tennisti più in forma del momento, che parte favorito anche considerata la superficie. Hijikata è un australiano che gioca molto bene sulle superfici veloci, nella passata settimana ha sconfitto agli ottavi di finale del Queen’s Matteo Arnaldi in due tie-break. Virtualmente n.70 del mondo, l’aussie vanta un ottavo di finale agli US Open nel 2023, ma non era mai riuscito a qualificarsi per i Championships.

Cobolli ha ottenuto il primo quarto di finale della carriera su erba a Eastbourne la settimana passata (il 3° in carriera a livello ATP), dopo due sorteggi estremamente negativi nei precedenti due tornei giocati in Germania. Stavolta, non ha beccato una testa di serie, e questo è già positivo. L’azzurro è virtualmente il 47° giocatore al mondo, e con una vittoria scalerebbe qualche posizione. Un anno fa, Cobolli era impegnato nei Challenger italiani sulla terra battuta. Quest’anno, gioca Wimbledon direttamente in tabellone e non è detto che esca subito. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno di Wimbledon 2024 tra Flavio Cobolli e Rinky Hijikata. Si parte come 3° match dalle 12:00 dopo Popyrin-Monteiro e Riera-Bouzkova.