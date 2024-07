LIVE Bellucci-Shelton, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il qualificato italiano sogna il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno di Wimbledon 2024 tra Mattia Bellucci e Ben Shelton.

La partita si preannuncia equilibrata, anche se di fronte al qualificato azzurro c’è il numero 14 del mondo nonché medesima testa di serie ai Championships quest’anno. L’erba non è la superficie prediletta dal giovane talento americano, tuttavia ha il servizio come “arma” di distruzione non da poco. Ottenere un break facile non sarà, ma Bellucci avrà il tie-break come punto d’arrivo, sperando in qualche passaggio a vuoto nella battuta del rivale. Difficile rispondere alle prime a oltre 220 km/h del figlio di Bryan, con i problemi al gomito (palesati al Roland Garros) ormai risolti. Anche l’azzurro però sull’erba riesce a massimizzare al massimo il suo tennis, di pressione e fatto di ottima manualità, il tutto sorretto da un servizio degno di questi livelli (seconda palla inclusa).

Bellucci sta vivendo un’altra settimana della vita, con la prima qualificazione a Wimbledon della carriera ottenuta, che è forse anche più risonante di quella ottenuta un mese fa a Parigi. Il lombardo era fuori, praticamente eliminato al 1° turno quando si trovava sul punteggio di 5-7, 1-4 contro il serbo Ajdukovic, 31° del tabellone cadetto, prima di vincere quella partita 13-11 al tiebreak del 3° annullando una coppia di match point. Molto più agevole la vittoria su Zapata Miralles, prima dell’impresa al turno decisivo su David Goffin, la vittoria nettamente più importante della carriera (6-3, 2-6, 7-6, 6-4).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di primo turno di Wimbledon 2024 tra Mattia Bellucci e Ben Shelton. si parte come 4° match, prima di loro giocheranno (dalle 12) Minnen-Watson; Monfils-Mannarino, Zheng-Sun. Vi aspettiamo!